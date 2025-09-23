الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف بني سويف تستأنف فعاليات "المدرسة العلمية" للأئمة المتميزين

أوقاف بني سويف تستأنف
أوقاف بني سويف تستأنف المدرسة العلمية لإعداد الأئمة، فيتو

أعلنت مديرية الأوقاف بـ محافظة بني سويف، استئناف فعاليات المدرسة العلمية للأئمة المتميزين، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على ترسيخ الفكر الوسطي الصحيح وربط الأئمة بعلوم التراث ربطًا واعيًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية وحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف.

 

 أوقاف بني سويف تستأنف المدرسة العلمية لإعداد الأئمة 
 أوقاف بني سويف تستأنف المدرسة العلمية لإعداد الأئمة 

 

وشهد اللقاء مشاركة الدكتور محمد حسني جاد الرب، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بـ جامعة الأزهر ببني سويف، والدكتور عبد التواب حسن، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالكلية نفسها، إلى جانب نخبة من الأئمة المتميزين الذين تفاعلوا مع المحاضرات والنقاشات المطروحة.

 

إعداد الأئمة علميًّا وفكريًّا

وأكد مدير أوقاف بني سويف، في كلمته أن المدرسة العلمية تُعد إحدى الركائز الأساسية في خطة وزارة الأوقاف لإعداد الأئمة علميًا وفكريًا، موضحًا أن دراسة كتب التراث ليست مجرد قراءة أو حفظ، بل وسيلة لإحياء العقلية الواعية التي تمزج بين أصالة النصوص وحاجات الواقع. 

 

 أوقاف بني سويف تستأنف المدرسة العلمية لإعداد الأئمة 
 أوقاف بني سويف تستأنف المدرسة العلمية لإعداد الأئمة 

 

وأشار مدير أوقاف بني سويف، إلى أن الهدف يتمثل في إعداد إمام مؤهل يجمع بين قوة العلم ورحابة الفهم، يحمل هم الدعوة بروح مخلصة وعقل مستنير، ويكون قادرًا على قيادة المجتمع نحو الاعتدال والهداية، ومواجهة الغلو والتطرف بالفكر الراشد والحجة الواضحة.

 

دعاة قادرين على القيام برسالتهم

واختتم مدير أوقاف بني سويف، اللقاء بتفاعل علمي مثمر بين الأساتذة والأئمة المشاركين، الذين أكدوا جميعًا أهمية استمرار المدرسة العلمية، بما يسهم في إعداد دعاة على مستوى رفيع من العلم والوعي، قادرين على القيام برسالتهم الدعوية والاضطلاع بدورهم في توعية المجتمع بالفكر الصحيح.

 

محافظ بني سويف يتابع حلول شكاوى المواطنين ومطالبهم في اللقاء المفتوح

كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف الأهلية تستقبل طلابها الجُدد بتلاوة القرآن

مصرع شخص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

3528 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية علي حمودة ضمن قافلة ببني سويف

محافظ بني سويف: دمج الأنشطة في العملية التعليمية يُصقل شخصية الطلاب

محافظ بني سويف يشدد على المتابعة اليومية لنسب حضور الطلاب

رئيس منطقة بني سويف الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة بالمعاهد (صور)

محافظ بني سويف: نوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا الطلاب (صور)

محافظ بني سويف: هدفنا عام دراسي منضبط يرسخ الانتماء للوطن

عودة الدراسة، انتظام 880 ألف طالب في 1300 مدرسة ببني سويف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اوقاف بني سويف مدير أوقاف بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتابع حلول شكاوى المواطنين ومطالبهم في اللقاء المفتوح

كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف الأهلية تستقبل طلابها الجُدد بتلاوة القرآن

مصرع شخص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

3528 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية علي حمودة ضمن قافلة ببني سويف

محافظ بني سويف: دمج الأنشطة في العملية التعليمية يُصقل شخصية الطلاب

محافظ بني سويف يشدد على المتابعة اليومية لنسب حضور الطلاب

رئيس منطقة بني سويف الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة بالمعاهد (صور)

محافظ بني سويف: نوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا الطلاب (صور)

الأكثر قراءة

كسرت حلفانه وفضحته قدام الناس، تفاصيل طلاق مسلم من يارا تامر بعد أقل من 5 أشهر زواج

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

سقوط أخطر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بالإسكندرية

متعمدة، إغلاق الميكروفون خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة

الحكاية فيها إن، قطع الصوت عن رئيس الوزراء الكندي بعد أردوغان ورئيس إندونيسيا (فيديو)

إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح من قسم الشرطة بالجيزة، شاهد أول صور للناشط بمنزله

بعد حملة المقاطعة والخسائر المالية، ديزني تعلن عودة برنامج "جيمي كيميل"

الحمد لله، أول رد فعل من زوجة عثمان ديمبلي بعد فوزه بالكرة الذهبية (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads