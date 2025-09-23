أوقاف بني سويف تستأنف فعاليات "المدرسة العلمية" للأئمة المتميزين

أعلنت مديرية الأوقاف بـ محافظة بني سويف، استئناف فعاليات المدرسة العلمية للأئمة المتميزين، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على ترسيخ الفكر الوسطي الصحيح وربط الأئمة بعلوم التراث ربطًا واعيًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية وحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف.

أوقاف بني سويف تستأنف المدرسة العلمية لإعداد الأئمة

وشهد اللقاء مشاركة الدكتور محمد حسني جاد الرب، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بـ جامعة الأزهر ببني سويف، والدكتور عبد التواب حسن، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالكلية نفسها، إلى جانب نخبة من الأئمة المتميزين الذين تفاعلوا مع المحاضرات والنقاشات المطروحة.

إعداد الأئمة علميًّا وفكريًّا

وأكد مدير أوقاف بني سويف، في كلمته أن المدرسة العلمية تُعد إحدى الركائز الأساسية في خطة وزارة الأوقاف لإعداد الأئمة علميًا وفكريًا، موضحًا أن دراسة كتب التراث ليست مجرد قراءة أو حفظ، بل وسيلة لإحياء العقلية الواعية التي تمزج بين أصالة النصوص وحاجات الواقع.

وأشار مدير أوقاف بني سويف، إلى أن الهدف يتمثل في إعداد إمام مؤهل يجمع بين قوة العلم ورحابة الفهم، يحمل هم الدعوة بروح مخلصة وعقل مستنير، ويكون قادرًا على قيادة المجتمع نحو الاعتدال والهداية، ومواجهة الغلو والتطرف بالفكر الراشد والحجة الواضحة.

دعاة قادرين على القيام برسالتهم

واختتم مدير أوقاف بني سويف، اللقاء بتفاعل علمي مثمر بين الأساتذة والأئمة المشاركين، الذين أكدوا جميعًا أهمية استمرار المدرسة العلمية، بما يسهم في إعداد دعاة على مستوى رفيع من العلم والوعي، قادرين على القيام برسالتهم الدعوية والاضطلاع بدورهم في توعية المجتمع بالفكر الصحيح.

