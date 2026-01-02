زراعة بني سويف: نفذنا 35 ندوة إرشادية لـ1485 مزارعًا خلال ديسمبر

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الملفات الزراعية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار التوسع المستمر في البرامج والمبادرات التي تدعم المزارعين وتعزز الإنتاج النباتي والحيواني، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

35 ندوة إرشادية لـ1485 مزارعًا ببني سويف

وفي هذا الصدد، عرض المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، التقرير الدوري لجهود وأنشطة مديرية الزراعة خلال شهر ديسمبر، حيث تضمن التقرير تنفيذ أكثر من 35 ندوة إرشادية وزيارات حقلية للمزارعين في مجالات متعددة مثل مكافحة القوارض، والإرشاد لمحصول القمح، بالإضافة إلى محو أميّة المزارعين وتنظيم الأسرة، استفاد منها أكثر من 300 مزارع، كما تم تنفيذ مبادرة «ازرع» التي استفاد منها 1485 مزارعًا في مختلف مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب تنظيم ورشة تدريبية لبرنامج "تدريب المدربين" وتدريب مزارعين متخصصين على محصول البصل.

وأشار وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إلى أنه في مجال الإنتاج الحيواني، تم إصدار 21 ترخيصًا لمحال أعلاف، بالإضافة إلى إجراء 12 معاينة لمزارع إنتاج حيواني و20 معاينة لمزارع دواجن. كما تم إزالة 127 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الفترة من 26 نوفمبر إلى 25 ديسمبر 2025 بمساحة 4 أفدنة و22 قيراطًا.

حملة موسعة لمكافحة الأمراض الزراعية ببني سويف

وتضمن تقرير وكيل زراعة بني سويف، عرضًا شاملًا لجهود مديرية الزراعة في التعامل مع شكاوى الري والصرف، ومتابعة الزراعات البستانية والصوب والمشاتل، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الفلاح التي تم خلالها اعتماد وتسجيل أكثر من 276 ألف استمارة.

