موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر، غدا السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، الثلاثاء قبل الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 9 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 4 نقاط
  4. المقاولون العرب - 4 نقاط
  5. غزل المحلة - 3 نقاط
  6. الأهلي - 3 نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

يذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

