قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، فليك ملك النهائيات

يسعى المدير الفني لفريق برشلونة، الألماني هانز فليك، إلى ترسيخ مكانته كأحد أكثر المدربين حصدًا للألقاب بنسبة نجاح استثنائية، ويدخل استحقاقات الموسم الحالي وعينه على مواصلة سجله المرعب في المباريات النهائية، قبل مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني.

فليك ملك النهائيات

منذ توليه القيادة الفنية في كامب نو، نجح فليك في إعادة الهيبة للشخصية الهجومية لبرشلونة، لكن التحدي الأكبر يظل في تحويل الأداء الجمالي إلى منصات تتويج، وهو أمر يمتلك فيه الألماني خبرة كبيرة.

ولا يعتبر فليك مدربًا عاديًا عندما يتعلق الأمر بـ"مباريات الكؤوس"، فتاريخه مع بايرن ميونخ الألماني يظل مرجعًا تاريخيًا.

ويعتبر فليك المهندس الحقيقي لسداسية بايرن ميونخ في 2020، وفاز بجميع النهائيات التي خاضها في ذلك العام (دوري أبطال أوروبا، كأس ألمانيا، السوبر الأوروبي، السوبر الألماني، وكأس العالم للأندية).

ويتميز فليك بقدرته على تحضير اللاعبين ذهنيًا للمباريات الإقصائية، ويعتمد على الضغط العالي الذي يربك الخصوم في المواجهات المصيرية.

ويدرك فليك أن تدريب برشلونة يتطلب أكثر من مجرد الانتصارات الدورية، الجماهير تطالب بالألقاب التي غابت عن خزائن النادي في المواسم الأخيرة، وتبرز في أفق المدرب الألماني عدة محطات حاسمة.

وتمثل كأس السوبر الإسباني أول فرصة حقيقية لفليك لاختبار معدنه في المباريات الإقصائية مع "البلوجرانا".

