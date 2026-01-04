محافظ بني سويف يشيد بجهود القومي للمرأة في مواجهة العنف والحماية القانونية

18 حجم الخط

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في معالجة قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

محافظ بني سويف يشيد بجهود القومي للمرأة

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تسعى بالتعاون مع شركاء التنمية إلى تحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على الانخراط الفاعل في المجتمع، بالإضافة إلى تأهيلها ثقافيًا وعلميًا واقتصاديًا، بما يساهم في تحسين أوضاعها المعيشية. كما أشار إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة في تعزيز مكانة المرأة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير السنوي لفرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، الذي قدمته نارمين محمود، مقررة الفرع، حيث تم استعراض العديد من الإنجازات التي تحققت في عام 2025، في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمرأة.

جهود القومي للمرأة ببني سويف في مواجهة العنف

ومن جانبها أعلنت نارمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، عن تنفيذ 16 تدريبًا للتثقيف المالي استفادت منها 480 سيدة، بالإضافة إلى تدريب 240 سيدة ضمن مبادرة "مطبخ المصرية" التي أسفرت عن توزيع 6900 وجبة في 30 قرية خلال شهر رمضان. كما نظم المجلس 212 تدريبًا لريادة الأعمال، استفادت منها 5300 سيدة.

وأشارت مدير فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إلى أنه في إطار الحماية من العنف ضد المرأة، تم تنفيذ حملات توعية شملت 10050 زيارة استفاد منها أكثر من 30 ألف شخص. كما تم استخراج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات مجانًا ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"، بالإضافة إلى ذلك، نظم المجلس العديد من ورش العمل والجلسات التوعوية حول العنف الأسري والشمول المالي، واستقبل مكتب الشكاوى أكثر من 350 شكوى.

جهود القومي للمرأة في تعزيز الحماية القانونية

وتابعت رئيس القومي للمرأة ببني سويف: "أما في مجال المناهج الاجتماعية والاقتصادية، فقد تم تنفيذ ورش عمل تدريبية في مجالات متعددة مثل الخياطة، وتدريب السيدات على مشروعات صغيرة ومهارات حرفية، إلى جانب تنفيذ معارض لمنتجات السيدات في إطار دعم تمكين المرأة اقتصاديا، كما تم تنظيم حملات توعية صحية وإطلاق مبادرات بيئية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية".

وأكدت نرمين محمود، أن المجلس القومي للمرأة ببني سويف مستمر في عمله لدعم قضايا المرأة وتقديم خدمات مختلفة للنساء في جميع أنحاء المحافظة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لهن.

