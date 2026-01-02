أخبار مصر: حسم سعر تذكرة المترو بعد أزمة الفكة، عمدة نيويورك يصفع إسرائيل، توقع صادم عن سعر الفراخ حتى رمضان، إيران تشتعل

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بيان حاسم من وزارة النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو بسبب أزمة الفكة

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًّا حاسمًا تنفي فيه ما تردد مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة قيمة تذكرة المترو من فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والتي زعمت أن السبب في ذلك هو عدم توافر الفكة. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع.

لم تفعلها دول عربية، عمدة نيويورك يتخذ خطوات جريئة ضد إسرائيل بأول قرار بعد تنصيبه

وقع عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني أول أمر تنفيذي في ولايته يلغي جميع أوامر سلفه إريك آدامز الصادرة بعد اتهامه بالفساد الفيدرالي في سبتمبر 2024، بينها ما يتعلق بإسرائيل.

الدفعة الأولى بالعام الجديد، الأوقاف تفتتح اليوم 20 مسجدا في 12 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة 2 من يناير 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 16 مسجدًا، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

حريق هائل بأحد مصانع إنتاج المراتب في أبو كبير (صور)

شهدت محافظة الشرقية، حريقًا هائلًا بأحد مصانع إنتاج المراتب بعزبة منيب الأباظية التابعة لمركز أبو كبير، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

موعدنا 3 نوفمبر، أول رد من جورج كلوني على هجوم ترامب بعد منحه الجنسية الفرنسية

بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الممثل الأمريكي العالمي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين عقب منحهما الجنسية الفرنسية، رد الممثل الشهير البالغ من العمر 64 عامًا بشكل مختصر.

بعد تصريحه المثير عن "جنة" سليمان عيد، أول تعليق من أحمد السقا

علق الفنان أحمد السقا، على تصريحاته المثيرة عن سليمان عيد والتي أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مادورو يغري ترامب باستثمارات أمريكية ضخمة في قطاع النفط الفنزويلي

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن كاراكاس مستعدة لاستقبال استثمارات من الولايات المتحدة في قطاع النفط، على غرار استثمارات شركة "شيفرون" الأمريكية العاملة حاليًّا في البلاد.

السحب تتدفق، الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ليلة ماطرة بامتياز على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على "الضبعة - سيدى عبد الرحمن - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - شمال الدقهلية - دمياط" يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق.

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية ودوري المحترفين والدوري المصري للكرة النسائية.

متظاهرون يحرقون مقرات "الحرس الثوري" و"الباسيج" في عدة مدن إيران (فيديو)

أقدم متظاهرون إيرانيون على إشعال النار في مقرات "الحرس الثوري" وقوات الأمن "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الليلية المتصاعدة في مختلف المدن، والتي بات العنف المتبادل أحد أبرز ملامحها.

البداية بأعياد الميلاد، توقعات صادمة من "الثروة الداجنة" بشأن أسعار الدواجن

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن سجلت ارتفاعًا في الأسواق، خلال الفترة الحالية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

غادة عبد الرازق تقاضي الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا" وتطالب بوقف تصاريح العمل

أعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش، المستشار القانوني للفنانة غادة عبد الرازق، بدء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا" (سما سابقًا) المقرر عرضه في رمضان 2026، بسبب عدم التزامها ببنود العقد وتأجيل التصوير عدة مرات دون مبرر.

رئيس وزراء بولندا يدق طبول حرب عالمية في 2026 بتصريح عن "غزو محتمل" لمنطقة نفوذ روسي

قال رئيس وزراء بولندا، دونالد توسّك، الخميس، إن عام 2026 سيكون "عام السيطرة السريعة على بحر البلطيق"، مشيرا إلى إن عام 2026 سيشهد تسريعًا غير مسبوق لتوسيع القدرات العسكرية لبولندا، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، و"إعادة بولنة" الصناعة، بما في ذلك قطاع الدفاع.

القبض على صاحب مطعم و3 من العاملين بعد واقعة تسمم 25 شخصًا بالشرقية

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة اشتباه في تسمم غذائي، أسفرت عن إصابة أكثر من 25 شخصًا، عقب تناولهم وجبات فراخ وأرز خلال حفل حنة عريس، جرى إعدادها مسبقًا داخل أحد المطاعم بالمدينة.

بيان من سعد الحريري بشأن قضية "الأمير السعودي المزيف"

أصدر سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، بيانًا بشأن قضية "الأمير السعودي المزيف أبو عمر" التي أثارت جدلًا كبيرًا في البلاد، لما كشفته من احتيال سياسي مالي نفذه المتهم.

ظهور محمد القلاجي وحضور المفتي، تفاصيل حلقة اليوم الجمعة من برنامج "دولة التلاوة"

يواصل برنامج دولة التلاوة اليوم الجمعة فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة، وذلك بحضور الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ضيف شرف في حلقة اليوم.

الأمن خرجه عن شعوره، تفاصيل مغادرة وائل جسار حفله في رأس السنة بالعراق غاضبا (فيديو)

أثار الفنان اللبناني وائل جسار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مغادرته حفله الغنائي الذي أُقيم في مجمع النخيل بالعاصمة العراقية بغداد، احتفالًا برأس السنة الجديدة غاضبًا.

السودان يتراجع عن قرار زيادة تعريفة الكهرباء مع أول أيام 2026

بعد انتقادات واسعة من السودانيين، أصدر وزير الطاقة السوداني، المعتصم إبراهيم، الخميس، قرارًا بشأن تعريفة الكهرباء، مع مطلع العام الجديد.

بعد رحيل ماريسكا، من يقود تشيلسي أمام مانشستر سيتي في البريميرليج؟

كشفت تقارير صحفية عن قرار تشيلسي بشأن مدربه المؤقت الذي سيتولى قيادة الفريق أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الاتفاق على رحيل مدربه السابق إنزو ماريسكا بالتراضي.

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة والتى تنخفض انخفاض ملحوظ حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

تبلغ 34 عاما وتسير على خطى والدها، العثور على ابنة النجم العالمي تومي لي جونز جثة هامدة في فندق

عُثر على ابنته الممثل الأمريكي الشهير تومي لي جونز، جثة هامدة في أحد فنادق سان فرانسيسكو الفاخرة عن عمر 34 عامًا، في الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة.

