تبلغ 34 عاما وتسير على خطى والدها، العثور على ابنة النجم العالمي تومي لي جونز جثة هامدة في فندق

18 حجم الخط

عُثر على ابنته الممثل الأمريكي الشهير تومي لي جونز، جثة هامدة في أحد فنادق سان فرانسيسكو الفاخرة عن عمر 34 عامًا، في الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة.

ذكر موقع TMZ أن امرأة يُعتقد أنها فيكتوريا ابنة النجم العالمي تومي لي جونز عُثر عليها متوفاة داخل فندق فيرمونت سان فرانسيسكو الفاخر فجر يوم رأس السنة، وهي تبلغ من العمر 34 عامًا.

وأكدت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو لمجلة "يو إس ويكلي" يوم الخميس أن فرقها استجابت لبلاغ عن حالة طوارئ طبية في فندق بتاريخ 1 يناير 2026، الساعة 2:52 صباحًا، حيث عُثر على جثة شخص مجهول الهوية.

وجاء في البيان: "فور وصول المسعفين من إدارة الإطفاء، أجروا تقييمًا للحالة، وأُعلن وفاة الشخص. وتم استدعاء شرطة سان فرانسيسكو ومكتب الطب الشرعي إلى الموقع، وسُلمت إليهما التحقيقات".

وبحسب موقع "TMZ"، وصلت شرطة سان فرانسيسكو إلى الفندق حوالي الساعة 3:14 صباحًا، والتقى الضباط بالمسعفين في الموقع، الذين أعلنوا وفاة السيدة البالغة 34 عامًا، ووصل الطبيب الشرعي لإجراء التحقيق.

ولا يزال سبب الوفاة غير واضح حتى الآن. مع ذلك، أفادت قناة NBC Bay Area يوم الخميس بأنه "لا يُشتبه في وجود شبهة جنائية".

فيكتوريا هي ابنة تومي، 79 عامًا، وزوجته السابقة كيمبرليا كلوجلي، وللزوجين أيضًا ابنٌ يُدعى أوستن جونز، يبلغ من العمر 43 عامًا.

وسبق لها أن سارت على خطى والدها في مسيرته الفنية، حيث شاركت البطولة مع الممثل الحائز على جائزة الأوسكار في فيلم "رجال في ملابس سوداء 2" عام 2002.

كما شاركت فيكتوريا في أعمال تمثيلية أخرى مثل "ون تري هيل"، و"دفن ميلكياديس إسترادا الثلاثة"، و"آسف أيها الكارهون"، وجميعها صدرت عام 2005.

في حديثه مع مجلة "نيويوركر" في يناير 2006، تحدث تومي لي بصراحة عن موهبة ابنته، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 14 عامًا، في التمثيل عندما لعبت دور فتاة مكسيكية صغيرة في فيلم "دفن ميلكياديس إسترادا الثلاثة".

وقال جونز للمجلة في ذلك الوقت: "إنها ممثلة جيدة، وعضو في نقابة ممثلي الشاشة، وتتحدث الإسبانية بطلاقة. عندما كانت رضيعة، طلبت من ليتيسيا، مربيتها، أن تتحدث معها بالإسبانية". وفي المقابلة نفسها، أشاد تومي لي أيضًا بفيكتوريا لبعض مهاراتها الرياضية.

وأضاف: "لقد أنشأنا ملعب بولو عالمي المستوى وملعبًا للتدريب هناك، حتى يتمكن فريقي وفرق الأطفال من اللعب. ابنتي تمارس البولو منذ أن كانت في السادسة من عمرها، والآن أصبحت لا تعرف الخوف. أحيانًا تلعب ستة أشواط كاملة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.