السحب تتدفق، الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ليلة ماطرة بامتياز على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على "الضبعة - سيدى عبد الرحمن - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - شمال الدقهلية - دمياط" يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق.

وأوضحت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثير السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث ٢٠ ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 10



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12



