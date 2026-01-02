الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السحب تتدفق، الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق اليوم

سقوط الأمطار، فيتو
سقوط الأمطار، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ليلة ماطرة بامتياز على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على "الضبعة - سيدى عبد الرحمن - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - شمال الدقهلية - دمياط" يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق.

وأوضحت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثير السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 

حالة الطقس غدا، ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار بهذه الشواطئ

الأرصاد تحذر من تغييرات في طقس رأس السنة، رياح وأتربة تضرب هذه المناطق، أمطار خفيفة تشتد ليلا، شبورة كثيفة تستمر ساعات

وأشارت إلى أن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث ٢٠ ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة. 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12
  

شديد البرودة نهارا وليلا ونشاط للرياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

ارتفاع البتلو 15 جنيها وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لم تفعلها دول عربية، عمدة نيويورك يتخذ خطوات جريئة ضد إسرائيل بأول قرار بعد تنصيبه

"نقل ثقيل" تدهس سيارتين ملاكي بعد كسر سائقها إشارة المرور في مطروح (صور)

ارتفاع "سلايت وكريستال" وانخفاض عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

اعمل حسابك في هذا الوقت، قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 5 ساعات

السحب تتدفق، الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق اليوم

مادورو يغري ترامب باستثمارات أمريكية ضخمة في قطاع النفط الفنزويلي

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

