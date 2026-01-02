بعد رحيل ماريسكا، من يقود تشيلسي أمام مانشستر سيتي في البريميرليج؟

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية عن قرار تشيلسي بشأن مدربه المؤقت الذي سيتولى قيادة الفريق أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الاتفاق على رحيل مدربه السابق إنزو ماريسكا بالتراضي.



ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الاتحاد في الجولة العشرين من البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس بـ30 نقطة.

مدرب تشيلسي بعد رحيل إنزو ماريسكا

ووفقًا للصحفي البريطاني "بن جاكوبس" فإن كالوم مكفارلين مدرب تشيلسي تحت 21 عامًا سيتولى قيادة الفريق ضد مانشستر سيتي.

وجاء رحيل المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا عن منصبه، بعد أن قضى فترة امتدت 18 شهرًا في النادي.

وقاد مدرب ليستر سيتي السابق تشيلسي للفوز بلقبين خلال عام 2025، وقام بإعادته بين الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك فقد رأت الإدارة ضرورة إجراء تغيير لإنعاش الفريق.

ويستعد مكفارلين مدرب تشيلسي تحت 21 عامًا للظهور في مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن تعيينه بشكل مؤقت لقيادة الفريق ضد مانشستر سيتي وآخر استعداد النادي اللندني لمواجهة وصيف البريميرليج حاليًّا.

وعلي صعيد آخر ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن مدرب ستراسبورج الفرنسي وليام روزينيور، يعد مرشحًا بارزًا لقيادة الفريق اللندني.

وأضافت أن بعض مسؤولي النادي معجبون للغاية بما يقدمه وليام روزينيور مع ستراسبورج لكنّهم يدركون في الوقت نفسه أن تعيينه "ينطوي على مخاطرة كبيرة".

وتولى روزينيور، وهو لاعب إنجليزي سابق، تدريب ستراسبورج في صيف 2024، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السابع.

وقبل ستراسبوج، درّب صاحب الـ41 عامًا فريقي هال سيتي وديربي كاونتي الإنجليزيين.

يذكر أن ستراسبورج يتبع مجموعة "بلوكو" المالكة لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وأعلن نادي تشيلسي رسميًّا إقالة مدربه إنزو ماريسكا من منصبه، في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

إقالة ماريسكا من تدريب تشيلسي

وجاء في بيان النادي أن ماريسكا قاد الفريق خلال فترته لتحقيق نجاحات لافتة، أبرزها التتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، مؤكّدًا أن هذه الإنجازات ستبقى جزءًا مهمًا من تاريخ تشيلسي الحديث، كما توجه النادي بالشكر للمدرب الإيطالي على إسهاماته وجهوده التي بذلها مع الفريق.

وأشار البيان إلى أن تشيلسي لا يزال ينافس على أهداف مهمة هذا الموسم في أربع بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو ما يتطلب قرارات حاسمة في هذا التوقيت.



وأضاف النادي أن الطرفين، ماريسكا وتشيلسي، توصلا إلى قناعة مشتركة بأن إحداث تغيير على المستوى الفني قد يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح وتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي ختام البيان، تمنى نادي تشيلسي التوفيق لإنزو ماريسكا في محطته المقبلة ومسيرته التدريبية المستقبلية.

