رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية ودوري المحترفين والدوري المصري للكرة النسائية.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد خيتافي - 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كالياري ضد ميلان - 9:45 مساء – تطبيق ستارز بلاي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

تولوز ضد لانس - 9:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

جل فيسنتي ضد سبورتينج لشبونة - 8:45 مساء

فيكتوريا جيماريش ضد ناسيونال ماديرا - 10:45 مساء

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

النجمة ضد الخليج – 3:30 مساءً  – قناة ثمانية
الاتفاق ضد الأخدود – 4:35  مساء – قناة ثمانية
الأهلي ضد النصر – 7:30 مساءً – قناة ثمانية

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الوصل ضد الوحدة - 2:55 مساء – قناة أبو ظبي الرياضية 1.
خورفكان ضد الظفرة - 2:55 مساء – قناة أبو ظبي الرياضية 2.
العين ضد الشارقة - 5:45 مساء – قناة أبو ظبي الرياضية 1. 
بني ياس ضد النصر الإماراتي - 5:45 مساء – قناة أبو ظبي الرياضية 2.


مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

المنصورة ضد طنطا - 2:30 مساء
الترسانة ضد الإنتاج الحربي  - 2:30 مساء
لافيينا ضد السكة الحديد - 2:30 مساء
بروكسي ضد الداخلية - 2:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية

مسار ضد إس اي كا إف سي - 2:30 مساء
الطيران ضد الزمالك - 2:30 مساء
زد ضد بيراميدز - 2:30 مساء
المصري ضد وادي دجلة - 2:30 مساء
الأهلي ضد مودرن سبورت - 2:30 مساء
البنك الأهلي ضد بالم هيلز - 2:30 مساء
رع ضد اتحاد بسيون - 2:30 مساء
المقاولون ضد إنبي - 2:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم الدوريات الاوروبية دوري المحترفين الدوري الإسباني الدوري الفرنسي كالياري ضد ميلان الاهلي ضد النصر الدوري السعودي

