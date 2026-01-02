لم تفعلها دول عربية، عمدة نيويورك يتخذ خطوات جريئة ضد إسرائيل بأول قرار بعد تنصيبه

18 حجم الخط

وقع عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني أول أمر تنفيذي في ولايته يلغي جميع أوامر سلفه إريك آدامز الصادرة بعد اتهامه بالفساد الفيدرالي في سبتمبر 2024، بينها ما يتعلق بإسرائيل.

قرارات لعمدة نيويورك ضد إسرائيل

ويشمل الأمر التنفيذي الذي وقعه ممداني، إلغاء حظر مقاطعة إسرائيل الذي كان آدامز قد فرضه في فبراير 2024، إلى جانب إلغاء اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء "ذكرى المحرقة" لمعاداة السامية، الذي يصنف بعض أشكال انتقاد الدولة الإسرائيلية على أنه معاداة للسامية.

وأوضح ممداني أن هدف هذا القرار هو ضمان "بداية جديدة" لإدارته، مشيرًا إلى أن "اليوم يمثل الخطوة الأولى في بناء حكومة تعمل لصالح جميع سكان نيويورك".

وأضاف أن أوامر آدامز التي تم إلغاؤها صدرت في فترة فقد فيها الأخير ثقة الجمهور، خاصة بعد اتهامه جنائيًّا.

وقال ممداني: "كان ذلك التاريخ بمثابة نقطة تحول في حياة العديد من سكان نيويورك، حيث قرروا أن السياسة لم تعد تعني لهم شيئًا".

واعتبر أن إلغاء هذه الأوامر يعد تصحيحًا لمسار الحوكمة بما يتماشى مع قيم الشفافية والعدالة والحرية.

ممداني يؤدي اليمن رئيسا لبلدية مدينة نيويورك

وكان زهران ممداني أدى أمس اليمين الدستورية رئيسا لبلدية المدينة كأول مسلم، وأصغر رئيس بلدية منذ قرن.

واحتفل عشرات الآلاف من سكان نيويورك بأعلام فلسطين ولافتات كتبت عليها "عدونا نتنياهو"، ببداية عهد جديد يحمل وعودا ثورية بالعدالة الاجتماعية والتغيير الجذري.

ووضع ممداني يده على المصحف الشريف وأدى اليمين، بينما رفرفت أعلام فلسطين إلى جانب لافتات كتب عليها: "فلسطين حرة"، وسط هتافات مؤيدة من شخصيات بارزة مثل الممثلة سوزان ساراندون، والمرشحة الرئاسية السابقة سينثيا نيكسون، والناشط الفلسطيني محمود خليل أحد قادة احتجاجات جامعة كولومبيا المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

عدونا نتنياهو

واقتربت مواطنة من ذوي الأصول الفلسطينية، تدعى ميمونة حسن، من الكاميرات ورفعت كعكة صغيرة وأعلام فلسطين، قائلة بصوت الواثق:"لا تنس يا ممداني! وعدتنا بأن تعتقل نتنياهو. وعدتنا بتحرير فلسطين!".

وعد ممداني للفلسطينيين

ورد ممداني في خطابه الافتتاحي، موجها كلامه تحديدا إلى الفلسطينيين في أحياء مثل "باي ريدج": "لن تكونوا بعد اليوم استثناء في سياسة تدعي الشمولية. ستروون قصتكم أنتم بأنفسكم، وستكون لكم مكانة في صنع مستقبل هذه المدينة".

ولد ممداني لأبوين هنديين من أصل أوروجويي، هاجرا من أوغندا هربا من الاضطهاد، ونشأ في حيّ متواضع بكوينز. وخلال حملته الانتخابية، انتقد بشدة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بوقف الدعم الأمريكي غير المشروط لحكومة نتنياهو، وأصبح رمزا للأمل لدى ملايين الأمريكيين.

وأكد في كلمته أن عهده لن يكون "للكلمات الهادئة"، بل لسياسات "جريئة وواسعة"، قائلا: "قيل لي: اخفض توقعات الناس. لكني أقول: لن أخفض شيئا، سوى توقعاتكم للقليل. من اليوم، سنحلم حلما كبيرا، وسنجرؤ على المحاولة… حتى لو فشلنا".

وقد خلف ممداني رئيس البلدية السابق إريك آدمز، الذي غادر منصبه وسط فضائح فساد وانخفاض شعبيته، ليتولى مقاليد إدارة واحدة من أكثر المدن تعقيدا في العالم، مدينة يعيش فيها ملايين المهاجرين، وتشكل نموذجا حيا للتعددية الثقافية.

ولم يكتف الاحتفال بمراسم رسمية، بل تحول إلى "مهرجان شعبي" بامتياز، مع دي جيه يعزف أغنيات شهيرة، وشاشات عملاقة في تايمز سكوير، وتوزيع مشروبات شاي يمني تقليدي، تكريما للمكان الذي التقى فيه ممداني بزوجته راما لأول مرة، والذي ولدت فيه فكرة خوضه الانتخابات.

وانتقل الثنائي الشاب من شقة مستأجرة في أستوريا إلى "قصر جريسي" الرئاسي في أبر إيست سايد، ليصبحا رمزًا لتحول درامي في مسار المدينة… وربما في مستقبل السياسة الأمريكية.

