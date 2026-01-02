غادة عبد الرازق تقاضي الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا" وتطالب بوقف تصاريح العمل

18 حجم الخط

أعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش، المستشار القانوني للفنانة غادة عبد الرازق، بدء اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا" (سما سابقًا) المقرر عرضه في رمضان 2026، بسبب عدم التزامها ببنود العقد وتأجيل التصوير عدة مرات دون مبرر.

سبب النزاع القانوني الخاص بمسلسل "عاليا"

أوضح البيان الرسمي أن الشركة سوّقت المسلسل وباعته في مصر وخارجها قبل بدء التصوير، ما أدى إلى حصولها على عائد مادي دون تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو منح الفنانة حقوقها المالية المستحقة.

وأكد أن الفنانة غادة عبد الرازق أهابت بالشركة المنتجة عدم التعامل باسمها في التسويق بالمسلسل باسمها الفني وأنه منذ هذه اللحظة ليس لها علاقة بهذا العمل.

إجراءات قانونية لحفظ الحقوق

وأشار البيان إلى أن الفنانة كلفت مكتب المستشار ياسر قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن حفظ حقوقها الأدبية والمعنوية والمادية ومخاطبة الجهات المختصة بعدم إصدار تصاريح لهذا العمل.

استئناف تصوير المسلسل

كان الكاتب والسيناريست أيمن سلامة أعلن قبل أيام استئناف تصوير المسلسل بعد توقف مؤقت، ابتداءً من 27 ديسمبر، في محاولة للحاق بعرض العمل ضمن موسم رمضان 2026.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: غادة عبد الرازق، محمد رياض، صبري فواز، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن. وتشير التوقعات إلى أن المنتج إسلام المرسي قد يجري تعديلات على فريق العمل بعد انسحاب بعض المشاركين، قبل استكمال تصوير المشاهد المتبقية.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية عاليا التي تتورط في محاولة قتل زوجها ضمن سياق درامي مشوق، وتسعى خلال الأحداث لإثبات براءتها، وسط مفاجآت متعددة تكشفها الحلقات تباعًا.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يُذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها غادة عبد الرازق كان مسلسل «شباب امرأة»، وشارك في بطولته كل من محمود حافظ، يوسف عمر، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، وداليا شوقي، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب، وهو من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.