البداية بأعياد الميلاد، توقعات صادمة من "الثروة الداجنة" بشأن أسعار الدواجن

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن سجلت ارتفاعًا في الأسواق، خلال الفترة الحالية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

انخفاض أسعار الدواجن لأقل من تكلفة الإنتاج

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن المربين كانوا يعانون خلال الشهور الماضية من انخفاض سعر الدواجن لأقل من تكلفة الإنتاج، إذ كانت هناك بعض المزارع في عدد من المحافظات تبيع سعر كيلو الدواجن بـ 53 جنيهًا، وهو يعد سعرًا متدنيًا للغاية، ويكبد المنتجين خسائر فادحة.

سعر الفراخ اليوم، فيتو

ارتفاع سعر الدواجن في المزارع

وأضاف أنه خلال اليومين الأخيرين من العام الماضي، وصل سعر الدواجن في المزارع إلى 63 جنيهًا، وهو ليس ارتفاعًا في حد ذاته، لأننا نريد أن يصل سعر الدواجن إلى «نقطة التعادل» بين أسعار التكلفة والبيع، وهي سعر التكلفة للمنتج التي تسمى بـ «التكلفة الحدية» فسعر التكلفة نحو 67 جنيهًا، وعليه من المفترض أن تباع بسعر 70 جنيهًا، حتى يحصل المربي على 3 جنيهات ربح.

ارتفاع طلبات الشراء على الدواجن بنسبة 10%

وفي ما يخص توقعاته لحركة سوق الدواجن خلال الفترة المقبلة، قال إن المواسم يحدث خلالها زيادة في طلبات الشراء، ففي احتفالات أعياد الميلاد يرتفع الطلب بنسبة 10%، وفي شهر رمضان يرتفع الطلب على شراء الدواجن نحو 25%.

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

هل طلبات الشراء هي التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن؟

واستطرد قائلًا: فهنا يطرح سؤالًا: هل طلبات الشراء هي التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن؟ فالإجابة لا، لأن الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفراخ هو التكلفة الفعلية، فنحن في فصل الشتاء ويوجد صقيع ليلًا الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة التدفئة، وبناء عليه ترتفع تكلفة إنتاج الدواجن.

سعر الفراخ اليوم، فيتو

توقعات بارتفاع أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة

وقال: نتوقع ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد لتصل إلى 67 جنيهًا في المزارع، وهو سعر مناسب نوعًا ما للمنتجين وأيضًا المستهلك.

دور الغرف التجارية في تخفيف العبء عن المواطنين

وأشار إلى أنه للغرف التجارية دور في تعضيد المنتجين للحفاظ على المنظومة، حتى لا يخرجوا من المنظومة فترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأيضًا لدينا دور مجتمعي لتوفير البروتين للمواطنين بأسعار مناسبة، ومع المواسم الرئيسية تقوم الغرف التجارية بدور ريادي كبير في تنظيم المعارض لتخفيف العبء عن المواطنين.

