الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد تصريحه المثير عن "جنة" سليمان عيد، أول تعليق من أحمد السقا

أحمد السقا وسليمان
أحمد السقا وسليمان عيد، فيتو
18 حجم الخط

علق الفنان أحمد السقا، على تصريحاته المثيرة عن سليمان عيد والتي أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تصريحات أحمد السقا عن سليمان عيد 

وقال أحمد السقا من خلال موقع فيس بوك: حسبى الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلل من شأني وكذبني في كل كلمة وردت عن لساني وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة... ووداعًا للسوشيال ميديا".

بالدموع تحدث الفنان أحمد السقا عن علاقته بالراحل سليمان عيد، كاشفًا السبب وراء عدم نزوله إلى قبره لدفنه بيده كما يفعل مع باقي أصدقائه.

وقال أحمد السقا لبرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي: "مش رغبة، ولما بدأت معايا كانت بالصدفة، وكنت خايف وقتها، وبعمل كدا من وأنا في أولى إعدادي، وأنا اللي دفنت جدي الله يرحمه، فيه واحد بس اللي ما قدرتش أنزل معاه وأدفنه.. قعدنا مع بعض 26 سنة وكان هزارنا تقيل مع بعض، وحتى الدكتور أشرف زكي كان مستغرب مني وقتها جدًّا، وقلت له أنا رجلي مش شايلاني وأول مرة أعرف هذا المصطلح".

تابع: “الدكتور أشرف زكي قال لي يعني مش هتنزل تدفن سليمان عيد، قلت له لا.. هدفن نفسي إزاي، الله يرحمه ويحسن إليه، سليمان عيد نموذج مش هيتحاسب وداخل الجنة وعلى مسؤوليتي الشخصية، أنا عشت معاه أكتر من أهله، وعاش في بيتي أكتر ما عاش مع أي حد”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سليمان عيد أحمد السقا سليمان عيد وأحمد السقا

الأكثر قراءة

أبرزها قمة السيتي وتشيلسي، مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

شديد البرودة نهارا وليلا ونشاط للرياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

بعد تصريحه المثير عن "جنة" سليمان عيد، أول تعليق من أحمد السقا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مادورو: فنزويلا ضحية تجارة المخدرات الكولومبية وكل الكوكايين في المنطقة ينتج هناك

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض جديد يضرب البرتقال والفراولة، والكمثرى تصل إلى 150 جنيها

تعرف على مدة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات وفق تعديل قانون الضريبة الجديد

اعمل حسابك في هذا الوقت، قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 5 ساعات

خدمات

المزيد

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads