الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق هائل بأحد مصانع إنتاج المراتب في أبو كبير (صور)

حرائق محافظة الشرقية،
حرائق محافظة الشرقية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، حريقًا هائلًا بأحد مصانع إنتاج المراتب بعزبة منيب الأباظية التابعة لمركز أبو كبير، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات، حيث تواجدت قوات الحماية المدنية بكثافة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، بالتزامن مع فرض قوات الشرطة كردون أمني وتنظيم حركة المرور بمحيط موقع الحريق.

<span style=
حريق هائل يلتهم أحد مصانع المراتب بأبوكبير.. السيطرة دون خسائر بشرية، فيتو
حريق هائل يلتهم أحد مصانع المراتب بأبوكبير.. السيطرة دون خسائر بشرية،فيتو
حريق هائل يلتهم أحد مصانع المراتب بأبوكبير.. السيطرة دون خسائر بشرية، فيتو

فرق الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران

وأعلنت الجهات المختصةبالشرقية أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

حريق هائل يلتهم أحد مصانع المراتب بأبوكبير.. السيطرة دون خسائر بشرية،فيتو
حريق هائل يلتهم أحد مصانع المراتب بأبوكبير.. السيطرة دون خسائر بشرية، فيتو

المصنع يخضع حاليًا للفحص والتحقق من تراخيصه

كما أوضح المسؤولون أن المصنع يخضع حاليًا للفحص والتحقق من تراخيصه، مع بدء التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر المادية.

حريق هائل يلتهم أحد مصانع المراتب بأبوكبير.. السيطرة دون خسائر بشرية،فيتو
حريق هائل يلتهم أحد مصانع المراتب بأبو كبير.. السيطرة دون خسائر بشرية، فيتو

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

<span style=
حريق هائل يلتهم أحد مصانع المراتب بأبوكبير.. السيطرة دون خسائر بشرية،فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مصنع مراتب بالشرقية حرائق مصانع الشرقية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اجهزة الامن بالشرقية أجهزة الحماية المدنية بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 19

حجز عامل بتهمة تصوير فيديو خادش لزميله داخل مزرعة بالواحات

180 ألف جنيه لمتر التجاري في مزاد علني بأكتوبر الجديدة

متحدث القدس المحتلة يكشف عن خطة إسرائيلية ممنهجة لفرض السيادة وطمس الهوية

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل عجلات قطار العياط

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

الزراعة توضح تأثير المنخفض الجوي المتوقع على المحاصيل

أبرزها رحيل صلاح وألفية رونالدو.. 6 أحداث كروية مدوية منتظرة في 2026.. صراع ثلاثي على الكرة الذهبية.. من سيحرز لقب كأس العالم؟

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

شديد البرودة نهارا وليلا ونشاط للرياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس غدا، ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار بهذه الشواطئ

القبض على صاحب مطعم و3 من العاملين بعد واقعة تسمم 25 شخصًا بالشرقية

بيان حاسم من وزارة النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو بسبب أزمة الفكة

ارتفاع البتلو 15 جنيها وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

محمد معروف حكما لمباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

خدمات

المزيد

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بتخطي الأمور الصعبة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads