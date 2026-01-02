حريق هائل بأحد مصانع إنتاج المراتب في أبو كبير (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، حريقًا هائلًا بأحد مصانع إنتاج المراتب بعزبة منيب الأباظية التابعة لمركز أبو كبير، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات، حيث تواجدت قوات الحماية المدنية بكثافة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، بالتزامن مع فرض قوات الشرطة كردون أمني وتنظيم حركة المرور بمحيط موقع الحريق.

فرق الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران

وأعلنت الجهات المختصةبالشرقية أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

المصنع يخضع حاليًا للفحص والتحقق من تراخيصه

كما أوضح المسؤولون أن المصنع يخضع حاليًا للفحص والتحقق من تراخيصه، مع بدء التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر المادية.

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

