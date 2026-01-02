بيان حاسم من وزارة النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو بسبب أزمة الفكة

18 حجم الخط

تذاكر المترو، أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًّا حاسمًا تنفي فيه ما تردد مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة قيمة تذكرة المترو من فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والتي زعمت أن السبب في ذلك هو عدم توافر الفكة. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع.

حقيقة زيادة تذاكر المترو بسبب أزمة الفكة

وشددت الوزارة في بيانها على أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بزيادة سعر تذكرة المترو في أي توقيت ولا بأي قيمة"، مؤكدةً عدم وجود أي اتجاه أو نية لرفع أسعار تذاكر المترو في الوقت الراهن.

وأوضحت أن أي زيادة في أسعار التذاكر تخضع لنظام محكم وخطة شاملة، ويتم التصديق عليها من مجلس الوزراء بعد دراسات مستفيضة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وفي ما يخص توافر الفكة، أكدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق على توافرها بكميات كافية بشبابيك قطع التذاكر بجميع خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، نافية بذلك المزاعم المتعلقة بنقصها والتي كانت أحد أسباب الشائعات المتداولة.

ولتيسير رحلات المواطنين وتوفير الوقت والجهد، خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب، أشارت الوزارة إلى توفير وسائل دفع متنوعة في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT. وتشمل هذه الوسائل الاشتراكات الشهرية والموسمية، وبطاقات المحفظة الإلكترونية، وماكينات بيع التذاكر الآلية (TVM)، بالإضافة إلى تذاكر الرحلة الواحدة.

كما لفت البيان إلى إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال بطاقات الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطين الأول والثاني، مما يعزز من خيارات الدفع المتاحة أمام الركاب ويقلل من الحاجة إلى التعامل النقدي، مؤكدةً التزامها بتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

تصريح مثير لرئيس الهيئة القومية للأنفاق

يأتي بيان وزارة النقل الأخير في سياق رد رسمي على حالة الجدل التي أُثيرت خلال الأيام الماضية، عقب تصريحات أدلى بها طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق خلال ظهوره مع الاعلامي أحمد موسي، تحدث خلالها عن آليات تشغيل منظومة المترو وسبل تسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين، مع الإشارة إلى التحديات التشغيلية اليومية التي تواجه الشبكة، ومن بينها تنظيم عمليات بيع التذاكر وتيسير حركة الدخول والخروج خلال ساعات الذروة.

وقد جرى اجتزاء هذه التصريحات وتداولها بشكل مبتور عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وربطها بشائعات حول نية زيادة سعر تذكرة المترو من فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، بدعوى عدم توافر الفكة، وهو ما لم يرد على لسان رئيس الهيئة أو يُطرح كقرار مطروح للتنفيذ.

حيث جاءت تصريحات "جويلي" بتعليق على اقتراح الإعلامي أحمد موسى برفع سعر التذكرة فئة الـ 8 جنيهات لتصبح 10 جنيهات تفاديًا لأزمة الفكة، حيث أشار جويلي لدراسة كافة الحلول الممكنة لضمان سيولة حركة البيع في المحطات.

هذا الالتباس دفع وزارة النقل إلى إصدار بيان حاسم لتوضيح الموقف الرسمي، ونفي وجود أي زيادة في أسعار التذاكر، والتأكيد على أن ما أُثير لا يتجاوز كونه تفسيرات غير دقيقة لتصريحات إعلامية سابقة، لا تعكس حقيقة السياسات المعتمدة أو القرارات المعمول بها داخل منظومة النقل الجماعي.

