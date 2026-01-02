السودان يتراجع عن قرار زيادة تعريفة الكهرباء مع أول أيام 2026

الجمعة 02 يناير 2026
خارج الحدود

بعد انتقادات واسعة من السودانيين، أصدر وزير الطاقة السوداني، المعتصم إبراهيم، الخميس، قرارًا بشأن تعريفة الكهرباء، مع مطلع العام الجديد.


وأعلنت وزارة الطاقة السودانية، أن الوزير وجَّه، بإلغاء قرار زيادة تعريفة الكهرباء، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).


يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة كهرباء السودان، تطبيق زيادة جديدة في التعرفة على جميع قطاعات الاستهلاك، مبررة القرار بالحاجة لضمان استمرارية الخدمة وتغطية تكاليف الصيانة والمتطلبات التشغيلية.


وأوضحت الشركة أن قطاع الكهرباء تكبّد خسائر جسيمة جراء الحرب بين الجيش السوداني و"ميليشيا الدعم السريع"، شملت استهداف المنشآت بالمسيرات ونهب الآليات والمعدات والكابلات النحاسية، وفق صحيفة "التغيير" السودانية.


وبحسب التقديرات الأولية، فإن إعادة تأهيل محطات الكهرباء المتضررة، خاصة الحرارية في قرى وبحري وشبكة النقل العامة، تتطلب أكثر من ملياري دولار، بحسب الصحيفة.

وأفادت شركة كهرباء السودان بتعطل نحو 150 ألف كيلومتر من الخطوط، وتدمير قرابة 15 ألف محول كهربائي، إضافة إلى فقدان مخزون المعدات بالكامل، خاصة في الخرطوم.

وأكدت أن محطات بحري الحرارية وقري وجبل أولياء تعرضت لتلف كامل بنسبة 100%، ما أدى إلى فقدان نحو ألف ميجاواط، أي ما يعادل 35% من إجمالي الإنتاج.

