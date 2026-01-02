الجمعة 02 يناير 2026
رئيس وزراء بولندا يدق طبول حرب عالمية في 2026 بتصريح عن "غزو محتمل" لمنطقة نفوز روسي

رئيس وزراء بولندا،
رئيس وزراء بولندا، دونالد توسّك، فيتو
قال رئيس وزراء بولندا، دونالد توسّك، الخميس، إن عام 2026 سيكون "عام السيطرة السريعة على بحر البلطيق"، مشيرا إلى إن عام 2026 سيشهد تسريعًا غير مسبوق لتوسيع القدرات العسكرية لبولندا، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، و"إعادة بولنة" الصناعة، بما في ذلك قطاع الدفاع.


وقال توسّك، في خطاب رأس السنة: "سيكون هذا عام السيطرة السريعة على البلطيق… البلطيق البولندي".

وأوضح توسّك أن وارسو ستسرع في 2026 عملية إنشاء "أقوى جيش في أوروبا". ومن المخطط زيادة عدد القوات المسلحة البولندية إلى 300 ألف جندي، بينما لا يتجاوز عددها الحالي 200 ألف.


وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت في وقت سابق، هذه التصريحات بأنها "خيالات مريضة" من السياسيين الغربيين حول تحويل بحر البلطيق إلى بحر داخلي لحلف الناتو، و"هراء" حول إمكانية فرض حصار على مقاطعة كالينينجراد.


كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال خط الاتصال المباشر السنوي أن موسكو ستقضي على أي تهديدات للمنطقة، مشددًا على أن أي محاولة للحصار يمكن أن تؤدي إلى صراع شامل.

