أخبار مصر

الدفعة الأولى بالعام الجديد، الأوقاف تفتتح اليوم 20 مسجدا في 12 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة 2 من يناير 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 16 مسجدًا، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

 

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 413 مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 413 مسجدًا من بينها 313 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و100 مسجد صيانة وتطوير، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13902 مسجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و575 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:


محافظة سوهاج
تم إحلال وتجديد مسجد المهيمن بقرية نجع دياب الغباشي – مركز جرجا.
 

 محافظة المنيا
تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية القرايشة الجديدة – مركز المنيا؛ ومسجد الإخلاص بقرية ريدة – مركز المنيا؛ ومسجد الشرقي بقرية الشيخ عبد الله – مركز سمالوط؛ ومسجد الفتح بعزبة شلقام منصور بقرية منشأة الدهب البحرية – مركز المنيا.
 

محافظة البحيرة
تم إحلال وتجديد مسجد الأتارية بعزبة سحالي بقرية دمسنا – مركز أبو حمص؛ ومسجد زين الدين بقرية زمران النخل – مركز الدلنجات.
 

محافظة الجيزة
تم إحلال وتجديد مسجد الفتح بعزبة قوت القلوب – مركز العياط؛ ومسجد جاد محسن بقرية برطس – مركز أوسيم.
 

محافظة الغربية
تم إحلال وتجديد مسجد الغربي بقرية شندلات – مركز السنطة.
 

محافظة بني سويف
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة عوض الله بقرية الزيتون – مركز ناصر.
 

محافظة مطروح
تم إحلال وتجديد مسجد الفرقان – مدينة الحمام.
 

محافظة القليوبية
تم إحلال وتجديد مسجد محمد أمين بقرية طحوريا – مركز شبين القناطر.
 

محافظة الشرقية
تم إحلال وتجديد مسجد عبد الله حجازي بقرية كفر الدير – مركز منيا القمح.
تم إنشاء وبناء مسجد الحي القيوم بالمجاورة 26- مدينة العاشر من رمضان.
تم صيانة وتطوير مسجد عمران موسى بقرية كفر موسى عمران – مركز الزقازيق.
 

محافظة الفيوم
تم إحلال وتجديد مسجد أبو حامد بقرية سنوفر  - مركز الفيوم.
 

محافظة كفر الشيخ
تم إحلال وتجديد مسجد مقاوي الشوكي بعزبة مقاوي الشوكي – مركز كفر الشيخ شرق.
تم صيانة وتطوير مسجد قرية ميت الديبة – مركز قلين.


محافظة أسوان
تم صيانة وتطوير مسجد النصر بنجع هيكل بقرية البصيلية بحري – مركز إدفو.
 

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

