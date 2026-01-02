الجمعة 02 يناير 2026
٣ قرارات ضد أخطر عصابة لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين

حبس متهمين، فيتو
أمرت نيابة جنوب القاهرة، بتفريغ هواتف ومحادثات أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجات النارية بـ منطقة المقطم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط وقائع المتهمين، وكذلك الأمر بتفتيش منازل المتهمين للبحث عن المسروقات.

رصدت مديرية أمن القاهرة منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة المقطم بالقاهرة تلقى بلاغًا من (الشاكي "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم) بـأنه حال سيره بدائرة القسم فؤجى بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذا بالفرار.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "الظاهران بمقطع الفيديو المشار إليه - أحدهما له معلومات جنائية".

وبمواجهتهما تبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بالاشتراك مع (آخران "أحدهما له معلومات جنائية")، تم ضبطهما، وبحوزتهم ( 5 هواتف محمولة "من متحصلات نشاطهم الإجرامي" – الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة").

 

ضبط المتهمين بخطف الهواتف المحمولة بالمقطم
ضبط المتهمين بخطف الهواتف المحمولة بالمقطم

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب،  كما تم ضبط الهاتف المستولى عليه بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بالفيوم " تم ضبطه")، وبمواجهته اعترف بتحصله عليه من أحد المتهمين دون علمه أنه من متحصلات واقعة سرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

