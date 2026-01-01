الخميس 01 يناير 2026
بحيلة خدمة عملاء البنوك، ٣ قرارات ضد تشكيل عصابي للنصب على المواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظتي القاهرة والمنيا واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كما أمرت النيابة باستدعاء المجني عليهم للاستماع لأقوالهم في التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم تفيد بتضررها من تعرضها لواقعة نصب من قبل شخص انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وتمكن من الحصول على بياناتها والاستيلاء على أموالها.

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيق جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاملان لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا. وبحوزتهما مبلغ مالي وستة هواتف محمولة وثماني شرائح خطوط هواتف مستخدمة في نشاطهما الإجرامي.

اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، وكشفا عن ارتكابهما خمس وقائع أخرى بنفس الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

