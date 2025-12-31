قرارات جديد ضد عنصر إجرامي غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات عنصر جنائي شديد الخطورة، لقيامه بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا، وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى شديد الخطورة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المتهم 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

