الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

حجز متهم، فيتو
حجز متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز عنصر جنائي “سمسار” مقيم بمحافظة أسيوط بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

وكشفت تحريات  الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، عن قيام عنصر جنائي “ سمسار ” مقيم بمحافظة أسيوط بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء أراضٍ وعقارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 35 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

 

عقوبة غسيل الأموال

جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، وحدد مراحل التعامل معها وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة. 

 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
 

مصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمة 

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

 

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة 

ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالأسلحة النارية الاتجار بالأسلحة الأموال العامة المخدرات والأسلحة بمحافظة أسيوط غسـل 35 مليون جنيه قطاع مكافحة المخدرات محافظة اسيوط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر نيابة الأموال العامة

مواد متعلقة

ب 100 مليون جنيه، حبس عنصرين جنائيين بتهمة غسل الأموال من تجارة المخدرات

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

حجز تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين بزعم الاستثمار في الذهب والمجوهرات

تجديد حبس شخص بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة اتهام أجنبي بالتحرش بسيدة في عابدين

خوفهم بكلب، استعجال التحريات لعاطل بتهمة التحرش بسيدتين

قرار جديد من النيابة ضد شخص استولى على أموال المواطنين ببطاقات الدفع الإلكتروني

حبس اللاعب السابق علي غزال 3 سنوات بتهمة النصب

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

دور الأب في دعم الأبناء وقت المذاكرة والامتحانات

طقس رأس السنة، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

قبل موقعة الإثنين بأمم إفريقيا 2025، تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين

آرسنال يسحق أستون فيلا برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

اعترافات المتهم بقتل فران بولاق الدكرور وجهات التحقيق تقرر حبسه 4 أيام

ظروف قهرية، سر غياب مدرب تشيلسي عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads