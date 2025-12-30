الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ب 100 مليون جنيه، حبس عنصرين جنائيين بتهمة غسل الأموال من تجارة المخدرات

حبس متهم
حبس متهم
18 حجم الخط

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، والتي تقدر بحوالي ١٠٠ مليون جنيه، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

 وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.

وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة غسيل الأموال

جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، وحدد مراحل التعامل معها وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

و تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏


‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة الأجهزة الأمنية النيابة العامة المواد المخدرة جريمة غسيل الأموال نيابة الأموال العامة نيابة العامة

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة اتهام أجنبي بالتحرش بسيدة في عابدين

خوفهم بكلب، استعجال التحريات لعاطل بتهمة التحرش بسيدتين

قرار جديد من النيابة ضد شخص استولى على أموال المواطنين ببطاقات الدفع الإلكتروني

حبس اللاعب السابق علي غزال 3 سنوات بتهمة النصب

بعد إخلاء السبيل، قرار قضائي جديد ضد التيك توكر شاكر محظور

وصول سارة خليفة والمتهمين في قضية المخدرات الكبرى إلى جنايات القاهرة

، دفاع سارة خليفة للمحكمة: الأحراز مش مخدرات والطب الشرعي الفيصل

وزن المخدرات مختلف، محامي سارة خليفة يشكك في سلامة الأحراز

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

بـ 110 جنيهات وصالح لمدة سنتين، منافذ بيع كارت الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

مستقبل وطن في المقدمة والشعب الجمهوري يفقد بريقه، ماذا حققت أحزاب الموالاة بانتخابات النواب؟

سعر الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف والليمون يتهاوى وارتفاع البصل

ضبط 640 كيلو مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

من المطار إلى القفص، 6 محطات في قضية رمضان صبحي قبل ساعات من النطق بالحكم

حريق يلتهم محل مشروبات أسفل عمارة مكونة من 5 طوابق في مدينة نصر (صور)

أحمد الثالث، سلطان الإصلاح في أخطر مرحلة من تاريخ الدولة العثمانية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads