حوادث

حبس شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة بحوالي ٦٠ مليون جنيه وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وفي وقت سابق تمكن  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من القبض على عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وترويجها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق شراء عقارات وسيارات، حيث قدرت القيمة المالية المتحصلة من هذا النشاط بحوالي 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة متابعة الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

 

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كما واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بـ وزارة الداخلية  جهوده  في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتمكن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وترويجها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، حيث قدرت القيمة المالية المتحصلة من هذه العمليات بحوالي 70 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة متابعة الواقعة.

الاتجار بالمواد المخدرة الأسلحة والذخائر غير المرخصة المباحث الجنائية المواد المخدرة جهود وزارة الداخلية غسيل الأموال من تجارة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة

