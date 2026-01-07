الجيش الأمريكي يحتجز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في شمال المحيط الأطلسي

18 حجم الخط

أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، احتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في شمال المحيط الأطلسي.

وبحسب شبكة «الشرق – بلومبرج»، قال وزير الدفاع الأمريكي بعد إعلان احتجاز ناقلة بشمال الأطلسي: حصار النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات لا يزال مطبقا.

وأوضح الجيش الأمريكي: سيطرنا على ناقلة لا ترفع علما تابعة لـ"أسطول الظل" كانت تمارس أنشطة غير مشروعة بالكاريبي.

السيطرة على 40% من النفط العالمي

تناولت صحف عالمية تداعيات الهجمات الأمريكية على فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من زاوية اقتصادية، مؤكدة أن الرغبة الأمريكية في الاستيلاء على نفط فنزويلا كان المحرك وراء تلك العملية، والتي منحت دونالد ترامب فرصة امتلاك إمبراطورتيه النفطية الخاصة.

من جهتها، نشرت جريدة "ذا جارديان" البريطانية تقريرا قالت فيه: "بينما كانت سماء فنزويلا تضيء تحت القنابل الأمريكية، كنا نشاهد الأعراض المرضية للإمبراطورية الأمريكية المتدهورة؛ حيث اختطفت الولايات المتحدة زعيما أجنبيا، وأعلن دونالد ترامب أنه سيدير فنزويلا".

وقالت: لو كانت هناك ميزة في ترامب فهي أنه صريح، وذلك على العكس من رؤساء الولايات المتحدة السابقين الذين اعتادوا تغليف المصلحة الذاتية المجردة بلغة الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ حيث خلع ترامب عن نفسه هذا الزي، مؤكدا أن الهدف هو الاستيلاء على النفط الفنزويلي.

النخب الأمريكية تأخذ الأمريكيين من كارثة إلى أخرى

وأضافت الجريدة في مقال كتبه المحلل السياسي ومؤلف كتاب "سقوط الغرب" المقرر صدوره العام الحالي أوين جونز: عندما انهار الاتحاد السوفييتي، أقنعت النخب الأمريكية نفسها بأنها لا تقهر عسكريًا، وأن نموذجها الاقتصادي يمثل نقطة النهاية للتنمية البشرية.

وأدت هذه الغطرسة بشكل مباشر إلى الكارثة في العراق وأفغانستان وليبيا، والانهيار المالي في عام 2008، وقد وعدت النخب الأمريكية شعوبها بأحلام وردية، ثم جرتها من كارثة إلى أخرى. لقد نشأت الترامبية نفسها من خيبة الأمل الجماعية الناجمة عن ذلك.

ولكن الاستجابة لانحدار الولايات المتحدة تحت شعار "أمريكا أولا" تتلخص في التخلي عن الهيمنة العالمية لصالح تشكيل إمبراطورية أمريكية في نصف الكرة الغربي.

ترامب يتبنى سياسة إخضاع الجيران وسرق مواردهم

واختتم الكاتب مقاله قائلا: ومن هذا المنطلق، فإن انغماس ترامب في الطموحات الروسية في أوكرانيا ليس بالأمر الغامض. وبالعودة إلى عام 2019، أفادت التقارير أن روسيا اقترحت عرض المزيد من النفوذ الأمريكي في فنزويلا مقابل انسحاب الولايات المتحدة من أوكرانيا. من يدري ما إذا كان قد تم عقد مثل هذه الصفقة. والأمر الصحيح بالتأكيد هو أن نظاما عالميا جديدًا قد ولد. إنها منطقة تستخدم فيها القوى الاستبدادية بشكل متزايد القوة الغاشمة لإخضاع جيرانها وسرقة مواردهم. ما كان يبدو ذات يوم وكأنه خيال بائس يتم تجميعه الآن على مرأى من الجميع. والسؤال هو ما إذا كانت لدينا الوسائل والرغبة والقدرة على القتال.

ترامب يمتلك إمبراطورية نفطية خاصة

وفي السياق ذاته، نشرت جريدة بلومبيرج مقالا للصحفي المتخصص في مجال الطاقة والسلع خافيير بلاس تحت عنوان "إن ترامب يمتلك الآن إمبراطوريته النفطية الخاصة".

وقال بلاس: إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة، إضافة إلى كندا ودول أمريكا الجنوبية، يعتمد على مبدأ مونرو، الذي يتعامل مع النصف الغربي من الكرة الأرضية باعتباره مجالا حيويا خاصا بالولايات المتحدة، وتشكل هذه الدول معا نحو 40% من إنتاج النفط العالمي. لقد بات ترامب يمتلك الآن إمبراطورية نفطية خاصة به.

دول أمريكا اللاتينية الغنية بالنفط هدف أمريكي

وأضاف: لا أقصد بالإمبراطورية النفطية تلك الاحتياطيات الجوفية التي سيستغرق تطويرها وقتا ومالا، بل تلك البراميل التي تتدفق إلى السوق؛ حيث أصبح ترامب يمتلك نفوذا اقتصاديا وجيوسياسيا لم يمتلكه أي رئيس أمريكي منذ فرانكلين روزفلت في أربعينيات القرن الماضي.

وتابع: الاستيلاء على نفط فنزويلا يمنح الولايات المتحدة ورقة أخرى، وهي القدرة على رفض عروض الوصول إلى الثروات النفطية الأخرى، بعدما لوح الكرملين باحتياطياته النفطية كإغراء في المحادثات مع البيت الأبيض.

واختتم بلاس مقاله قائلا: كل دولة غنية بالنفط في أمريكا اللاتينية ذات أهمية بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية الجديدة، لكن فنزويلا تمثل مكسبا هائلا؛ والأمر لا يعود فقط إلى إنتاج فنزويلا الحالي الذي يبلغ نحو مليون برميل يوميا، بل إلى ما كانت تُنتجه في الماضي، أي أكثر من 3.7 مليون برميل يوميا في ذروة إنتاجها عام 1970، وما يمكنها أن تنتجه مجددا.

وبحسب تقارير إعلامية، تمتلك فنزويلا اليوم أكبر احتياطي نفط بالعالم؛ حيث يقدر الاحتياطي المؤكد بما يزيد عن 300 مليار برميل وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، أي ما يعادل 17% تقريبا من مجموع الاحتياطي العالمي.

