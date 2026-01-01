أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الدولار.. مزاد حكومي ضخم لبيع مركبات النيابات يناير 2026.. هل ترتفع أسعار اللحوم مع احتفالات عيد الميلاد؟

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أربع قضايا تهرب ضريبي بعدد من محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لحماية المال العام والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني ومكافحة كافة صور التهرب الضريبي التي تمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الضريبية وتؤثر سلبًا على موارد الدولة،

وقد أسفرت تحريات الهيئة عن قيام مسؤولي عدد أربع شركات بإخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم والذي بلغ نحو 764 مليون جنيه من خلال تقديم مستندات غير صحيحة للتهرب من سداد ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة المستحقة للدولة من تلك الأعمال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحاكم المختصة والتي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات مع إلزامهم بسداد قيمة الضرائب المستحقة عن الأعمال المُتهرب منها بالإضافة الى الغرامات المالية المقررة.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بجميع القائمين على الأنشطة التجارية ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة والتحلي بالمسؤولية الوطنية بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة للدولة.

وزارة التخطيط تستعرض حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025

تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025، وذلك في إطار سلسلة التقارير التي تصدرها الوزارة لاستعراض حصاد وإنجازات 2025.

جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ ثقافة الجودة والابتكار في الجهاز الإداري للدولة، وتعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن الجائزة تُعد أداة فعالة لتحفيز الجهات الحكومية على التطوير المستمر، وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية، وربط الأداء المؤسسي بأهداف رؤية مصر 2030، بما يسهم في بناء جهاز إداري كفء ومرن وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة.

الذهب أم الفضة، ساويرس يكشف أفضل استثمار في المعادن الأيام القادمة

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن رؤيته لأفضل أدوات الاستثمار للأفراد والمستثمرين، في ظل الارتفاعات التاريخية التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة خلال عام 2025، واستمرار هذا الزخم مع مطلع عام 2026.

وجاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد متابعيه حول مستقبل الاستثمار في الفضة، في ظل الصعود غير المسبوق لأسعار الذهب، حيث قال المتابع: «يا هندسة، الكل بيسألك عن الذهب، بس إيه نظرتك للفضة الفترة الجاية؟ هل شايف إنها مظلومة وممكن تعمل طفرة زيه، ولا الذهب هيفضل هو الملك؟».

الفضة طفرة.. والذهب على العرش

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن معدن الفضة حقق طفرة قوية في أسعاره خلال الفترة الماضية، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأهم وأقوى المعادن النفيسة.

المالية: ارتفاع المصروفات العامة إلى 1.83 تريليون جنيه خلال 5 أشهر

أظهر التقرير المالي الشهري لـوزارة المالية – ديسمبر 2025 ارتفاع إجمالي المصروفات العامة بنحو 450.1 مليار جنيه بمعدل نمو 32.6%، لتسجل 1.833 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025 /2026، مقابل 1.383 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التقرير أن الإنفاق على باب الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنحو 23 مليار جنيه بنسبة 9.5% ليصل إلى 263.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما سجل باب شراء السلع والخدمات ارتفاعًا بنحو 1.8 مليار جنيه ليبلغ 70.6 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على الصيانة والنقل العام والخدمات الأخرى.

مدفوعات الفوائد بلغت نحو 1.061 تريليون جنيه

وأشار التقرير إلى أن مدفوعات الفوائد بلغت نحو 1.061 تريليون جنيه خلال الفترة محل المتابعة، مع استمرار وزارة المالية في تنفيذ سياسات لتحسين إدارة الدين العام، من خلال توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة المالية وتنويع مصادر التمويل والالتزام بالحدود القانونية.

توقيع اتفاقية تعاون لدعم برنامج شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف

وقّع المعهد القومي للاتصالات (NTI) اتفاقية تعاون مع نوفينتيك للتحول الرقمي، بهدف تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التدريب التقني وتنمية المهارات، وإدارة المشروعات، وذلك ضمن مبادرة شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف، حيث يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لدعم كوادر رقمية مؤهلة لسوق العمل.

تأهيل الكوادر الشابة

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل الرقمي، وبتمويل كامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إتاحة التدريب بعدد من المحافظات داخل مراكز إبداع مصر الرقمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمسارات التدريبية التي تجمع بين الجانب التقني والتطبيقي، بما يسهم في تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي، ورفع جاهزيتهم للالتحاق بالوظائف في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)



البنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، خلال حركة التعاملات الآخيرة، ويعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنك المركزي والبنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي:

47.60 جنيها للشراء.

47.73 جنيها للبيع.

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.65 جنيها للشراء.

47.75 جنيها للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.65 جنيها للشراء.

47.75 جنيها للبيع.

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام بنحو 15 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 1 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

الذهب عيار 24: سجل نحو 6675 جنيها للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ نحو 580 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18: وصل إلى 5010 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 46720 جنيها في محلات الصاغة.

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الذهب في 2026

سعر جرام الذهب، أكد ممدوح سلامة، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب خلال العام الماضي لا يمكن فصله عن التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، موضحًا أن المعدن النفيس استعاد دوره التاريخي كأداة رئيسية لحفظ القيمة في أوقات الأزمات وعدم اليقين.

الإقبال العالمي على الذهب يعكس مخاوف الدول والمستثمرين من مستقبل الاقتصاد الدولي

وأوضح سلامة، خلال لقائه بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الذهب يتمتع بخصائص فريدة تجعله أكثر الأصول قدرة على الصمود أمام التقلبات، وهو ما دفع دول ومؤسسات مالية كبرى إلى زيادة احتياطاتها من المعدن الأصفر تحسبًا لمخاطر قادمة.

قفزات سعرية غير مسبوقة تضع الذهب عند مستويات تاريخية مع توقعات بمزيد من الارتفاع



توقعات أسعار الذهب، وأشار خبير الاقتصاد إلى أن أسعار الذهب تجاوزت في شهر ديسمبر الماضي حاجز 4535 دولارًا للأوقية، وهو مستوى تاريخي يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها النظام النقدي العالمي، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية وصول الأسعار إلى حدود 5000 دولار للأوقية خلال عام 2026 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

بفضل الذكاء الاصطناعي، صناديق الثروة السيادية تحقق رقما قياسيا بأصول 15 تريليون دولار

بلغت أصول الصناديق السيادية حول العالم مستوى قياسيا جديدا عند 15 تريليون دولار، مدعومة بأداء قوي للأسواق وزيادة ملحوظة في الاستثمارات التكنولوجية، وفقا لبيانات مؤسسة «جلوبال إس دبليو إف»، بحسب وكالة بلومبرج.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

وسجل المستثمرون المملوكين للدول استثمارات غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث خصصوا ما يقارب 66 مليار دولار لهذه القطاعات خلال عام 2025.

صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط

وجاءت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط في طليعة هذا التوجه، حيث استثمرت شركة «مبادلة» الإماراتية حوالي 12.9 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تليها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية باستثمارات بلغت 6 مليارات دولار، ثم جهاز قطر للاستثمار بنحو 4 مليارات دولار.

مزاد حكومي لبيع مئات المركبات من النيابات في جلستي 11 و12 يناير 2026

أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم بيع كبير بالمزايدة العلنية لعدد متنوع من مركبات النيابات، وذلك على جلستين خلال شهر يناير 2026.

مزاد حكومي ضخم لبيع مركبات النيابات يناير 2026

وأوضحت الهيئة أن جلسة المزاد الأولى ستُعقد يوم 11 يناير 2026، وتشمل بيع سيارات بيك آب وملاكي إلى جانب موتوسيكلات، من ماركات متعددة من بينها: تويوتا، هيونداي، شيفروليه، مرسيدس، نيسان، إيسوزو، جيب شيروكي، مازدا، دايو، سوزوكي، ميتسوبيشي، هوندا، رينو، فيات، بيجو، كيا، لادا، وغيرها، وبموديلات وطرازات مختلفة.

كما تُقام جلسة المزاد الثانية يوم 12 يناير 2026، وتتضمن بيع سيارات ملاكي وبيك آب وميكروباص ونقل، إضافة إلى مقطورات وموتوسيكلات وتروسيكلات، لعلامات تجارية متنوعة تشمل هيونداي، فولكس، أوبل، تويوتا، بويك، مازدا، كيا، بي إم، داتسون، هوندا، مرسيدس، وغيرها.

هل ترتفع أسعار اللحوم مع احتفالات عيد الميلاد؟ شعبة القصابين توضح

شهدت أسواق اللحوم زيادة في طلبات الشراء بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مع توقعات بزيادة طلبات الشراء خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد الذي يحل في 7 يناير 2026، فما هي آخر التطورات في أسعار اللحمة خلال الفترة الحالية والتوقعات المستقبلية للأسعار؟.

أسعار اللحوم شهدت تحركًا في الأسواق

قال شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم بالفعل شهدت تحركًا في الأسواق، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، واستعدادًا لاحتفال الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، إذ حدثت خلال اليومين الأخيرين من العام انتعاشة في سوق اللحوم.

10 جنيهات زيادة في سعر اللحمة

وأوضح «شلبي» لـ «فيتو» أن أسعار اللحوم شهدت زيادة تتراوح بين 5 و10 جنيهات في سعر القائم، وقابل للزيادة خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع طلبات الشراء بالتزامن مع احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

أسعار القائم من اللحوم

وأشار إلى أنه تراوح سعر كيلو القائم بقرى من 170 إلى 185 جنيهًا، وسعر كيلو القائم جاموسي ذكر نحو 145 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المذبح

وعن أسعار اللحوم في المذبح، قال إنها تتراوح من 280 إلى 290 جنيهًا للذكر البقري، أما الجاموسي فيتراوح بين 260 إلى 265 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الجاموسي كبير السن نحو 240 جنيهًا.

بـ30 تريليون جنيه، خبير يكشف الأثر المدمر للإفراط في الاستثمار العقاري بمصر

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن تداعيات خطيرة للإفراط في الاستثمار العقاري في مصر، واصفًا تأثيره على الاقتصاد بـ«المدمّر»، في ظل تركز جزء كبير من الاستثمارات في قطاع لا يحقق العائد الاقتصادي المرجو مقارنة بقطاعات إنتاجية أخرى.

وأوضح توفيق أن ارتفاع حجم الاستثمار العقاري إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ 10%، أدى إلى وجود ما يقرب من 15 مليون وحدة سكنية شاغرة حاليًا، تقدر قيمتها بنحو 30 تريليون جنيه على الأقل.

هدر اقتصادي بمضاعف الدخل

وقال هاني توفيق، في تصريحات له: «في الأثر الاقتصادي المدمّر للإفراط في الاستثمار العقاري: ارتفاع الاستثمار العقاري إلى 20% من الناتج المحلي (المتوسط العالمي 10%) نتج عنه حاليًا 15 مليون وحدة شاغرة قيمتها 30 تريليون جنيه على الأقل، تعادل 300 تريليون جنيه بفعل مضاعف الدخل، إذا ما كان قد تم حقنها في شرايين الاقتصاد المصري».

