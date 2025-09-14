الاستثمار بالذهب ولا العقار؟ نجيب ساويرس يوجه رسالة للمواطنين (فيديو)

نصح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس من يرغب في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بعدم التركيز على الذهب وحده أو أي وعاء استثماري بمفرده.

الذهب والعقار والنقد والسندات

وقال ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم: إن أي شخص ميبقاش بنص عاقل ونص مجنون ويحط نصف فلوسه في العقار والنصف الآخر في الذهب".

وأضاف موضحًا أن الأفضل هو تقسيم الفائض المالي إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء:

جزء نقدي متاح لمواجهة أي طارئ أو ضائقة مالية.

ربع للاستثمار في العقار.

ربع في الذهب.

والجزء الأخير في السندات أو الشهادات الادخارية.

التحذير من المخاطرة

وشدد ساويرس على أن الخطأ الأكبر هو وضع الأموال كلها في وعاء واحد، مؤكدًا أن التوزيع المتوازن هو سر الاستثمار الآمن.

