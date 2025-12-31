انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد زيادة متطلبات التداول العالمية

18 حجم الخط

شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعا ملحوظا اليوم الأربعاء، في ظل توجه المستثمرين لجني الأرباح بعد تحقيق المعدنين مكاسب قياسية على مدار العام، وسط قرارات تشديدية من منصات التداول العالمية.

تراجع أسعار الذهب والفضة

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,339.89 دولارا للأونصة، بينما هبطت الفضة بشكل حاد بنسبة 5.6% إلى 72.15 دولارا للأونصة، متخلية عن جزء كبير من مكاسبها التي حققتها مؤخرا بعد تجاوزها حاجز 80 دولارا في مستهل الأسبوع.

يأتي هذا التراجع في أعقاب قرار مجموعة CME، إحدى كبرى منصات تداول السلع عالميا، برفع متطلبات الهامش لعقود المعادن الثمينة الآجلة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وذلك بدءا من نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه الخطوة في إطار المراجعات الدورية لتقلبات السوق، لضمان تغطية كافية للمراكز المالية وتقليل مخاطر التخلف عن السداد، مما يفرض على المتداولين توفير سيولة إضافية لضمان استمرار صفقاتهم.

يذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة تفوق 64% منذ بداية العام، مسجلة أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، فيما تفوقت الفضة بأداء مذهل بلغت مكاسبه حوالي 150% خلال العام ذاته، مدعومة بانخفاض المعروض وزيادة الطلب الصناعي والتجاري.

وكانت إجراءات CME السابقة قد تسببت في هبوط حاد لأسعار العقود الآجلة للمعدنين مطلع الأسبوع، مما يعكس مدى حساسية السوق لقرارات السيولة والتقييم المؤسسي.

