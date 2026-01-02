الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

معدلات تنفيذ مشروعات المرافق في العاشر من رمضان

مشروعات، فيتو
مشروعات، فيتو
18 حجم الخط

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن معدلات تنفيذ مشروعات المرافق ورفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدينة.


وأشار إلى أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، وأعمال الكهرباء، وفرمة الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة بمناطقها A وB وC، كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمنطقة D، والتي شملت شبكات المياه والصرف وأعمال الفرمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة.


كما تابع الأعمال الجارية بالمنطقة المحصورة بين A5 وA6، والمنطقة الواقعة بين A2 وA5، بالإضافة إلى شمال المنطقة المحصورة بين A1 وA6، للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق، إلى جانب متابعة شبكة كهرباء جنوب غرب المدينة.


وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على ضرورة تكثيف المعدات وفرق العمل ورفع معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكدًا التزام الشركات المنفذة بتطبيق أعلى معايير الجودة الفنية، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية، وتهيئة بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، ودعم خطط التنمية المستدامة بمدينة العاشر من رمضان.

كما عقد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، جلسة مزاد علني بمقر الجهاز، لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية والصيدليات، وسط حضور غفير من المستثمرين ورواد الأعمال.

شمل المزاد طرحًا متنوعًا استهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية الكبرى في المدينة، وخاصة في منطقة "غرب المطار" ومنطقة "زهراء أكتوبر الجديدة"،ابني بيتك ,,سكن مصر وتضمن:
محلات تجارية: بمساحات متنوعة تبدأ من 10 م2 لتناسب مختلف الأنشطة (سوبر ماركت، مطاعم).

صيدليات: لخدمة قطاعات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين".

وحدات إدارية: لتوفير مقرات للشركات والعيادات الطبية.

شهدت الجلسة منافسة قوية بين المزايدين، مما عكس القيمة المضافة لـ مدينة أكتوبر الجديدة كمركز جذب استثماري رائد في عام 2025. وأسفر المزاد عن نتائج استثنائية، حيث:

سعر المتر: سجلت أسعار الترسية للمحلات التجارية أرقامًا تعكس حجم القوة الشرائية المتوقعة بالمدينة، مقتربة من حاجز الـ ١٨٠ ألف جنيه للمتر في المناطق الأكثر تميزًا.

أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذا المزاد يأتي كختام قوي لعام 2025، مشيرًا إلى أن المدينة باتت وجهة الاستثمار الأولى. 

وأضاف أن الجهاز مستمر في طرح الفرص الاستثمارية لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، وضمان توافر الخدمات الأساسية فور تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

حضر جلسة المزاد ممثلو مجلس الدولة، وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمدينة العاشر من رمضان بالعاشر من رمضان المياه والصرف الصحي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر

الأكثر قراءة

بداية ممطرة في 2026، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم، وتحذر من رياح وارتفاع الأمواج وشبورة ضبابية تؤثر على الرؤية

بعد رحيل المدرب المفاجئ، موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

بعد تحركات السحب المفاجئة، بيان هام من الأرصاد الجوية لسكان القاهرة الكبرى

موعدنا 3 نوفمبر، أول رد من جورج كلوني على هجوم ترامب بعد منحه الجنسية الفرنسية

خبير قانون دولي يكشف خطة إسرائيل لابتلاع الضفة الغربية بعد إخضاع غزة

معدلات تنفيذ مشروعات المرافق في العاشر من رمضان

موضوع خطبة الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "قيمة الوقت في حياة الإنسان" والغش في الامتحانات

تبلغ 34 عاما وتسير على خطى والدها، العثور على ابنة النجم العالمي تومي لي جونز جثة هامدة في فندق

خدمات

المزيد

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads