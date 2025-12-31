الأربعاء 31 ديسمبر 2025
انخفاض البتلو وارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 425 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 398 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 416 جنيها

التغيير: انخفاض 6 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 387 جنيها

التغيير: انخفاض 11 جنيها

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 355 جنيهًا

التغيير: انخفاض جنيهين

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 405 جنيهات

التغيير: ارتفاع 50 قرشًا

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 395 جنيها

التغيير: ارتفاع جنيهين

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو

