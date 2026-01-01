بشاير العام الجديد، سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

18 حجم الخط

سعر الذهب في مصر، استهل سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس أول أيام العام الجديد 2026، بانخفاض ملحوظ، بعد ارتفاعه في ختام تعاملات أمس آخر أيام عام 2025 بنحو 30 جنيهًا.

ويقدم موقع “فيتو” آخر مستجدات أسعار الذهب اليوم بسوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24: 6662 جنيهًا “بيع”، 6628 جنيها “شراء” بانخفاض 11.5 جنيها.



الذهب عيار 21: 5830 جنيها “بيع”، 5800 جنيها “شراء” بانخفاض 10 جنيهات.



الذهب عيار 18: 4997 جنيها “بيع”، 4971 جنيهًا “شراء”.



سعر الجنيه الذهب: 46640 جنيهًا “بيع”، 46400 جنيهًا “شراء” بانخفاض 80 جنيهًا.

بورصة الذهب عالميًّا

وأمس شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعا ملحوظا، في ظل توجه المستثمرين لجني الأرباح بعد تحقيق المعدنين مكاسب قياسية على مدار العام، وسط قرارات تشديدية من منصات التداول العالمية.

تراجع أسعار الذهب والفضة

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,339.89 دولارا للأونصة، بينما هبطت الفضة بشكل حاد بنسبة 5.6% إلى 72.15 دولارا للأونصة، متخلية عن جزء كبير من مكاسبها التي حققتها مؤخرا بعد تجاوزها حاجز 80 دولارا في مستهل الأسبوع.

يأتي هذا التراجع في أعقاب قرار مجموعة CME، إحدى كبرى منصات تداول السلع عالميا، برفع متطلبات الهامش لعقود المعادن الثمينة الآجلة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وذلك بدءا من نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه الخطوة في إطار المراجعات الدورية لتقلبات السوق، لضمان تغطية كافية للمراكز المالية وتقليل مخاطر التخلف عن السداد، مما يفرض على المتداولين توفير سيولة إضافية لضمان استمرار صفقاتهم.

يذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة تفوق 64% منذ بداية العام، مسجلة أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، فيما تفوقت الفضة بأداء مذهل بلغت مكاسبه حوالي 150% خلال العام ذاته، مدعومة بانخفاض المعروض وزيادة الطلب الصناعي والتجاري.

وكانت إجراءات CME السابقة قد تسببت في هبوط حاد لأسعار العقود الآجلة للمعدنين مطلع الأسبوع، مما يعكس مدى حساسية السوق لقرارات السيولة والتقييم المؤسسي.

عام استثنائي للأونصة العالمية

أنهى الذهب العالمي عام 2025 بأداء غير مسبوق، بعدما ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب زيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.

وبحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن، بدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارا للأونصة، ثم سجل صعودا تدريجيا خلال الربع الأول من العام، ليغلق شهر مارس عند 3089.58 دولار. ومع حلول شهر ابريل، تسارع الزخم الصعودي ليصل السعر إلى 3348.31 دولار، قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو دون أن يغير ذلك الاتجاه العام الصاعد.

النصف الثاني من 2025

مع انطلاق النصف الثاني من العام، عزز الذهب مكاسبه بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر العالمية. وبعد ارتفاعات متتالية خلال شهري يوليو أغسطس، قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولار للأونصة.

وفي شهر اكتوبر، نجح الذهب في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، في خطوة عكست تحولا واضحا في شهية المستثمرين عالميا. واستمرت موجة الصعود حتى بلغت ذروتها في ديسمبر، بعدما سجلت الأونصة مستوى قياسيا غير مسبوق عند 4549.98 دولار، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارا، مؤكدة تصدر الذهب لقائمة الأصول الأعلى أداء خلال 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.