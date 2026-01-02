بعد رحيل المدرب المفاجئ، موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل بعد تعادله مساء الخميس أمام سندرلاند سلبيًّا في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر سيتي ضد تشيلسي على ملعب الاتحاد يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من يناير، وذلك في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلنت إدارة نادي تشيلسي رحيل إنزو ماريسكا من منصبه كمدير فني للبلوز قبل أيام من مباراة مانشستر سيتي.

ويرتبط ماريسكا خلال الفترة الأخيرة بتدريب مانشستر سيتي الموسم المقبل، خلفًا لبيب جوارديولا.

ويعرف ماريسكا مانشستر سيتي حيث عمل كمساعد لجوارديولا لعدة سنوات، قبل الذهاب لتدريب ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي سقط في فخ التعادل السلبي مع نظيره سندرلاند، في ختام الجولة الـ 19 والدور الأول من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتسبب التعادل في ابتعاد مانشستر سيتي بفارق أربع نقاط عن آرسنال صاحب المركز الأول، في البريميرليج والفائز يوم الثلاثاء الماضي على حساب أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1 أرسنال 45 نقطة

2 مانشستر سيتي 41 نقطة

3 أستون فيلا 39 نقطة

4 ليفربول 33 نقطة

5 تشيلسي 30 نقطة

6 مانشستر يونايتد 30 نقطة

7 سندرلاند 29 نقطة

8 إيفرتون 28 نقطة

9 برينتفورد 27 نقطة

10 كريستال بالاس 27 نقطة

11 فولهام 27 نقطة

12 توتنهام هوتسبير 26 نقطة

13 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

14 برايتون 25 نقطة

15 بورنموث 23 نقطة

16 ليدز يونايتد 21 نقطة

17 نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18 وست هام 14 نقطة

19 بيرنلي 12 نقطة

20 وولفرهامبتون 3 نقاط

