الذهب أم الفضة، ساويرس يكشف أفضل استثمار في المعادن الأيام القادمة

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن رؤيته لأفضل أدوات الاستثمار للأفراد والمستثمرين، في ظل الارتفاعات التاريخية التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة خلال عام 2025، واستمرار هذا الزخم مع مطلع عام 2026.

وجاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد متابعيه حول مستقبل الاستثمار في الفضة، في ظل الصعود غير المسبوق لأسعار الذهب، حيث قال المتابع: «يا هندسة، الكل بيسألك عن الذهب، بس إيه نظرتك للفضة الفترة الجاية؟ هل شايف إنها مظلومة وممكن تعمل طفرة زيه، ولا الذهب هيفضل هو الملك؟».

الفضة طفرة.. والذهب على العرش

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن معدن الفضة حقق طفرة قوية في أسعاره خلال الفترة الماضية، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأهم وأقوى المعادن النفيسة.

وقال ساويرس تعليقًا على الاستثمار في الذهب والفضة: «الفضة عملت الطفرة، والذهب هيفضل على العرش».

الذهب والفضة ملاذ آمن في 2026

ويواصل المستثمرون حول العالم توجيه رؤوس أموالهم نحو الذهب والفضة، باعتبارهما من أبرز أدوات التحوط وحفظ القيمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم مع دخول عام 2026.

وكان المهندس نجيب ساويرس قد توقع في تصريحات سابقة استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، لتتراوح بين 5 و6 آلاف دولار للأوقية، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي مقابل محدودية الإنتاج، إلى جانب تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

الاستثمار في الفضة والذهب، فيتو

قفزة قياسية في أسعار الفضة

وشهدت أسعار الفضة خلال الفترة الأخيرة قفزة تاريخية، حيث ارتفعت بنحو 183%، مدفوعة بزيادة الطلب ونقص الإمدادات، في وقت صعد فيه الذهب بنحو 70% خلال عام 2025، ليسجل مستويات غير مسبوقة.

ومع بداية العام الجديد، سجلت التعاملات في العقود الفورية للفضة (XAG/USD) قفزة نوعية، لتكسر الحاجز التاريخي وتستقر فوق مستوى 71 دولارًا للأوقية.

ووفقًا لبيانات السوق الصادرة اليوم الخميس 1 يناير 2026، بلغ سعر أوقية الفضة نحو 71.0095 دولارًا أميركيًا، محققًا أداءً فاق التوقعات التقليدية.

ويرى خبراء أن وصول الفضة إلى هذا المستوى القياسي يعكس تحولًا ملحوظًا في توجهات المستثمرين، مدفوعًا بارتفاع الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة، إلى جانب لجوء رؤوس الأموال إليها كملاذ آمن موازٍ للذهب في ظل تحديات الاقتصاد العالمي خلال عام 2026.

