شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

في ظل تنامي الحاجة إلى تيسير تملك الوحدات السكنية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، بات نشاط التمويل العقاري أحد الركائز الأساسية لدعم السوق العقارية وتحفيز الاستثمار العقاري.

ومن أجل تنظيم هذا النشاط وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، جاء قانون التمويل العقاري ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لمزاولة هذا النشاط الحيوي، ويحدد شروط الترخيص والرقابة والشفافية الواجب توافرها في الجهات الراغبة في العمل في هذا المجال.

ووفق المادة 3 من قانون التمويل العقارى تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض

1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها.

2- شركات التمويل العقاري المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون

ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري بعد موافقته ووفقا للقواعد التى يقررها أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ولاتسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع من هذا القانون.

شروط التمويل العقاري وفق القانون

كما كشف قانون التمويل العقاري شروط التمويل العقارى في مجال شراء العقارات وفق هذا القانون.

وحسب المادة 6، يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفق أحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي:

أ) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط بما في ذلك بيان العقار وثمنه.

ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداه المشتري للبائع.

ج) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين استيفائها بالكامل.

د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.

و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.

التمويل العقاري في القانون

ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر ا، لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أي طرف آخر يكون له الشأن في الاتفاق.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

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