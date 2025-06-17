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اقتصاد

نجيب ساويرس يكشف توقعاته للاستثمار في الذهب وتكلفة استخراجه

نجيب ساويرس رئيس
نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة

قال رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة،  نجيب ساويرس: إن تكلفة استخراج أونصة الذهب تتراوح بين 1000 إلى 1500 دولار، متوقعًا بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى القريب، في ظل الطلب المتزايد وغياب اليقين الاقتصادي.

ونصح ساويرس المستثمرين بالاحتفاظ بالذهب بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% من محافظهم النقدية، بهدف اقتناص الفرص عند تراجع الأسواق.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية اليوم

وانتعش الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء طهران إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3396.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بأكثر من 1% يوم الإثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 36.41 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 0.6 % إلى 1251.20 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1031.68 دولار.

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