بداية ممطرة في 2026، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم، وتحذر من رياح وارتفاع الأمواج وشبورة ضبابية تؤثر على الرؤية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



اضطراب ملاحة البحر المتوسط بهذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بسواحل البحر الابيض المتوسط “ مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح”، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم /ساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة قد تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء،بدأت الثالثة فجرًا منتصف الليل وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا.



درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 و درجة الحرارة العظمى 16

كاترين: درجة الحرارة 02 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى: 19

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى: 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

