بعد تحركات السحب المفاجئة، بيان هام من الأرصاد الجوية لسكان القاهرة الكبرى

طقس اليوم، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تحذيرًا عاجلًا، بشأن تحركات السحب الممطرة.



وقال الأرصاد الجوية في بيانها إن الوضع الجوى الأن تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى مع استمرار الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وكانت الأرصاد الجوية كشفت خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة 2 يناير 2026.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.



كما يوجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث ٢٠ ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



اضطراب ملاحة البحر المتوسط بهذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بسواحل البحر الأبيض المتوسط “ مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح”، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم /ساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة قد تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء،بدأت الثالثة فجرًا منتصف الليل وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا.



درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 و درجة الحرارة العظمى 16

كاترين: درجة الحرارة 02 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى: 19

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى: 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

