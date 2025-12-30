2026 عام التوترات العالمية.. الشرق الأوسط بؤر صراع لإشعال مواجهات إقليمية.. وتهديدات عسكرية وسيبرانية غير مسبوقة تضع آسيا وأمريكا اللاتينية على حافة الانفجار

18 حجم الخط

أكدت جريدة "ذي إندبندنت" البريطانية أن عام 2026 قد يكون عاما محفوفا بالمخاطر على الصعيد العالمي، مع تراكم أزمات في الشرق الأوسط، وأوكرانيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية.

وحذر الكاتب البريطاني روبرت فوكس من المخاطر المتزايدة في ظل صراعات تقليدية وغير تقليدية، مؤكدا أن أي شرارة في هذه البؤر قد تؤدي إلى مواجهات إقليمية أو حتى صراع عالمي واسع.

الشرق الأوسط أحد أخطر المناطق اشتعالا

ويرى فوكس أن منطقة الشرق الأوسط تبقى أحد أهم مناطق التوتر في العالم في عام 2026، وذلك على عدة أصعدة هي الحرب في غزة التي تندلع من حين إلى آخر، والتوتر بين "إسرائيل" وإيران في ظل تصاعد حدة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، ونشاط الجماعات المسلحة في عدة دول، مؤكدة أن أن أي تصعيد كبير في الشرق الأوسط قد يجر قوى إقليمية ودولية إلى صراع أوسع.

ويقول الكاتب البريطاني: الشرق الأوسط هو أحد أخطر مسارح الصراع، من غزة واليمن إلى السودان والقرن الأفريقي، في ظل حروب بالوكالة بين قوى إقليمية كبرى، واحتمال لجوء إيران إلى التصعيد المباشر أو غير المباشر في لحظة تختارها بعناية.

ويضيف: في الشرق الأوسط، هناك مناطق قابلة للاشتعال قد تقود إلى مواجهات إقليمية أو حتى صدام عالمي؛ حيث إن القتال الدائر حاليا في السودان واليمن وأجزاء من أفريقيا لن يشهد تراجعا، بل سيبقى محتدما مع خطر أن تتحول أي شرارة عشوائية إلى تصعيد أوسع.

التهديدات غير المرئية تشعل العالم

ولا يحصر الكاتب المخاطر في الحروب التقليدية، بل يسلط الضوء على التهديدات غير المرئية، من الهجمات السيبرانية وحروب المعلومات إلى احتمال تطوير واستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية أكثر فتكا، سواء من دول أو جهات غير حكومية، معتبرا أن هذا النوع من التهديد هو "الخطر الذي نفضل تجاهله حتى فوات الأوان".

2026.. عام محفوف بالمخاطر

ويتابع: قد لا يشهد عام 2026 حربا عالمية شاملة، لكنه سيكون عاما محفوفا بالمخاطر، في عالم تتقاطع فيه الصراعات الإقليمية مع ضعف الاستعداد السياسي والتقني لمواجهة أشكال جديدة من الحروب.

ويحذر فوكس من أن العالم بات أقرب من أي وقت مضى إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق قد تتطور إلى حرب عالمية، ليس بسبب حدث واحد، بل نتيجة تراكم أزمات متزامنة.

تايوان.. أخطر بؤرة صراع

وفي آسيا، يتوقف فوكس عند التوترات بين الهند وباكستان، والهند والصين، إضافة إلى هشاشة الوضع بين تايلاند وكمبوديا، لكنه يعتبر أن الصين تبقى الخطر الأكبر في حال قررت استغلال انشغال واشنطن بأزمات متعددة للقيام بخطوة حاسمة تجاه تايوان، وهو ما قد يشعل مواجهة عالمية حقيقية.

ويقول: إن تايوان تظل السيناريو الأخطر، حيث تواصل الصين تصعيد ضغوطها العسكرية والسياسية، بينما تؤكد الولايات المتحدة التزامها بحماية الجزيرة، مؤكدا أن أي خطأ في الحسابات أو حادث عسكري محدود قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين قوتين عظميين.

الحرب في أوكرانيا.. صراع مفتوح بلا أفق واضح

يشير المقال إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تعد مجرد نزاع إقليمي، بل تحولت إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين روسيا والغرب، مشددا على أن استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا يزيد من خطر توسع الصراع، خاصة إذا قررت موسكو الرد خارج حدود أوكرانيا.

ويقول: في أوروبا، لا يتوقع الكاتب اندلاع حرب كبرى شبيهة بحروب القرن الماضي، لكن الاستفزازات الروسية المحتملة عند نقاط حساسة، مثل بحر البلطيق وشمال الأطلسي والبلقان، عبر حوادث مدبرة أو تحركات عسكرية واستخباراتية تهدف لاختبار تماسك حلف الناتو، قد تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر.

ويتابع: تسعى روسيا إل الاستفادة من توترات داخل المعسكر الغربي، ولا سيما العلاقة المتوترة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين.

الولايات المتحدة بين الانقسام الداخلي ومهاجمة فنزويلا

ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للولايات المتحدة، حيث يرى الكاتب أن الانقسامات السياسية الحادة داخل الولايات المتحدة قد تضعف قدرتها على إدارة الأزمات الخارجية بحكمة، ما قد يشجع خصومها على اختبار قوتها أو استغلال لحظات الارتباك السياسي.

وفي السياق، يؤكد فوكس أن فنزويلا قد تتحول إلى بؤرة خطرة إذا مضت الولايات المتحدة في أي تدخل مباشر، محذرا من تكرار سيناريو العراق عام 2003، بما يحمله من فوضى طويلة الأمد وانهيار مؤسساتي.

ويشير المقال إلى أن جوهر الصراع هنا لا ينفصل عن النفط وإعادة رسم موازين القوة في سوق الطاقة العالمية.

ويرى الكاتب أن العالم قد يشهد صراعات غير تقليدية وتهديدات غير متوقعة في 2026، وأن التهديدات المستقبلية قد لا تكون عسكرية فقط، بل تشمل هجمات سيبرانية واسعة، وتخريب البنية التحتية، وأزمات بيئية غير متوقعة.

