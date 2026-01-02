المنيا ترفع درجة استعداداتها لاستقبال انتخابات الإعادة لمجلس النواب

18 حجم الخط

رفعت محافظة المنيا درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لانتخابات الإعادة لـمجلس النواب المزمع إجراؤها يومي 3 و4 يناير داخل المحافظة، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وتقديم الدعم الكامل للجان الانتخابية.

غرفة عمليات مركزية

كما تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة سير الانتخابات على مدار الساعة مع غرف فرعية في كل مركز ومدينة لمتابعة اي طوارئ والتواصل المباشر مع الهيئة العليا لانتخابات لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية عند الحاجة.

تجهيز اللجان الانتخابية

ووجهت المحافظة جميع الوحدات المحلية بتهيئة اللجان الانتخابية وتجهيز مقاعد الناخبين والمعدات اللازمة مثل صناديق الاقتراع وأجهزة التسجيل وتوفير وسائل الراحة للموظفين والمتطوعين المشاركين في الانتخابات.

التنسيق مع الاجهزة الامنية

أيضا تم التنسيق الكامل مع قوات الشرطة والدفاع المدني لضمان تأمين جميع اللجان الانتخابية والطرق المؤدية اليها، ومنع اي تجاوزات أو أعمال تخريبية، مع الدفع بدوريات ثابتة ومتحركة على مدار اليومين.

متابعة سير العملية الانتخابية

كما تم تكليف المراقبين الميدانيين بمتابعة سير العملية الانتخابية داخل كل لجنة وحل أي مشاكل تقنية أو إدارية فور حدوثها، مع رفع تقارير دورية لغرفة العمليات المركزية لضمان سير الانتخابات بشكل شفاف وآمن.

تأكيد على الجاهزية

وأكدت محافظة المنيا جاهزية جميع الاجهزة التنفيذية لضمان نجاح انتخابات الإعادة ومتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة مع توفير الدعم اللوجستي الكامل للجان الانتخابية والمواطنين المشاركين في التصويت.

