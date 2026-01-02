الجمعة 02 يناير 2026
محافظات

5 خطوات من محافظة المنيا لمواجهة التغيرات الجوية

مواجهة التغيرات الجوية،
مواجهة التغيرات الجوية، فيتو
تعلن محافظة المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية فور تلقي تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بحدوث تغيرات مناخية مفاجئة تشمل شبورة مائية كثيفة أو نشاط رياح أو انخفاض في درجات الحرارة.

 

5 خطوات تتخذها محافظة المنيا عند رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب التغيرات الجوية

هنا  تتخذ محافظة المنيا 5 خطوات أساسية حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان استمرار الخدمات الاساسية، تعرضها لكم فيتو في السطور التالية :

الخطوة الأولى متابعة الموقف أولا بأول

تقوم محافظة المنيا بتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة والتنسيق المباشر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية لرصد اي مستجدات او بلاغات طارئة.

الخطوة الثانية تجهيز معدات الطوارئ

توجه محافظة المنيا الوحدات المحلية بمراجعة جاهزية معدات الطوارئ من سيارات شفط مياه وسيارات الحماية المدنية والمعدات الثقيلة للتدخل السريع في حال سقوط أمطار أو حدوث تجمعات مياه تعوق الحركة المرورية.

 

الخطوة الثالثة التنسيق مع الجهات الخدمية

يتم التنسيق الكامل مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي لرفع درجة الاستعداد وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال مفاجئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية مع الدفع بفرق فنية إضافية عند الحاجة.

 

الخطوة الرابعة التحذير والإرشاد

تحرص محافظة المنيا على توجيه تحذيرات للمواطنين عبر البيانات الرسمية ووسائل الإعلام بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة او الاشجار خلال نشاط الرياح وتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في فترات الشبورة المائية.


الخطوة الخامسة المتابعة الميدانية

تكلف محافظة المنيا القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالنزول الميداني لمتابعة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات مع رفع تقارير دورية عن حالة الطقس والتعامل مع أي طوارئ.

 

تأكيد على الجاهزية

تؤكد محافظة المنيا استمرار رفع درجة الاستعداد لحين تحسن الأحوال الجوية مشددة على جاهزية جميع الاجهزة التنفيذية للتعامل مع أي تداعيات محتملة حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

