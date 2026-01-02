الجمعة 02 يناير 2026
محافظات

طقس الجمعة في المنيا، معتدل نهارا بارد ليلا وتحذير من الشبورة

طقس الجمعة في المنيا،
طقس الجمعة في المنيا، فيتو
تشهد محافظة المنيا اليوم الجمعة طقسًا معتدلًا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة معدلات مستقرة مع سطوع نسبي لأشعة الشمس مما يساعد المواطنين على ممارسة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي دون وجود معوقات مناخية مؤثرة.

 

الطقس في المنيا خلال ساعات الليل

يميل طقس المنيا إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر خاصة على الطرق المفتوحة والمناطق الزراعية مع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بساعات النهار وهو ما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة خصوصًا لكبار السن والأطفال.

الشبورة المائية

حذرت هيئة الارصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما قد يؤدي الى انخفاض مستوى الرؤية الافقية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مراكز محافظة المنيا.

 

حركة الرياح

تنشط الرياح بشكل معتدل على فترات متقطعة دون أن تؤثر في الأنشطة اليومية أو حركة المرور كما تساعد على تلطيف الأجواء خلال فترة الظهيرة مع استمرار استقرار الأحوال الجوية بشكل عام.

 

نصائح الارصاد للمواطنين

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية مع الالتزام بالسرعات المقررة وتشغيل الكشافات الأمامية حفاظًا على سلامة المواطنين.

 

استقرار الأحوال الجوية في المنيا 

أكدت التوقعات الجوية استمرار استقرار حالة الطقس خلال يوم الجمعة دون وجود فرص لسقوط أمطار على محافظة المنيا مع توقعات باستمرار نفس الاجواء خلال الايام المقبلة ما لم تطرأ تغيرات مفاجئة.

