بعد انتهاء دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.. مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16.. رياض محرز يتصدر قائمة الهدافين ونيجيريا الأقوى هجوميا.. وهذا طريق منتخب مصر إلى نهائي الكان

كأس الأمم الأفريقية ، أسدل الستار على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب بمشاركة عمالقة القارة السمراء.

وجاءت إحصائيات دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

إحصائيات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا

عدد المباريات: 36

انتصارات/ هزائم: 26

التعادلات: 10

التعادلات السلبية: 3

التعادلات الإيجابية: 7

ركلات جزاء: 15

ركلات جزاء مسجلة: 11

ركلات جزاء ضائعة: 4

أهداف: 84

نسبة التهديف لكل مباراة: 2.4

بطاقات صفراء: 125

بطاقات حمراء: 6

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

منتخب مصر يواجه بنين في ثمن النهائي

وضرب منتخب بنين موعدًا مع منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم أفريقيا، بعد تأهل بنين ثالثًا عن المجموعة الرابعة.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2025، وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحال تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي، سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام الفائز من مباراة كوت ديفوار (حامل اللقب) وبوركينا فاسو.

وحال تأهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي، سيكون أمام مواجهة قوية مع أحد منتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان.

رياض محرز يتصدر قائمة الهدافين ونيجيريا الاقوى هجوميا

واحتل رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري صدارة قائمة الهدافين في دور المجموعات بـ3 أهداف في مباراتين، وجاء في المركزين الثاني والثالث كل من المغربي إبراهيم دياز وزميله أيوب الكعبي بنفس الرصيد.

وشهد دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تسجيل 84 هدفا في 36 مباراة، بالمجموعات الـ6.

واحتل منتخب نيجيريا قائمة الأقوى هجوميا بإحراز 8 أهداف في 3 مباريات، فيما تلقت شباكه 4 أهداف.

وجاء مشوار منتخب نيجيريا كالتالي:

نيجيريا (2) - (1) تنزانيا

نيجيريا (3) - (2) تونس

نيجيريا (3) - (1) أوغندا

العلامة الكاملة

ونجح منتخبا الجزائر ونيجيريا في التربع على عرش دور المجموعات بتحقيق العلامة الكاملة، والفوز في مبارياتهم الـ3، وهو ما لم يحققه أي منتخب آخر في مجموعات الكان.

وحقق منتخب الجزائر الفوز في مبارياته الثلاثة أمام منتخبات بوركينا فاسو والسودان وغينيا الإستوائية، ليصل إلى 9 نقاط متصدرا ترتيب مجموعته.

ونجح منتخب نيجيريا أيضا في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مواجهاته الـ3 أمام منتخبات تونس وتنزانيا وأوغندا.

فيما اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، حيث نجح 16 منتخبًا في حجز مقعده في الدور الإقصائي من البطولة القارية.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة كلًا من: مصر، نيجيريا، الجزائر، جنوب أفريقيا، المغرب، السودان، السنغال، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، الكاميرون، مالي، بنين، بوركينا فاسو، موزمبيق، تونس، وتنزانيا.

