موندو ديبورتيفو تكشف التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

بات حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الاهلي على بُعد خطوة واحدة من الانضمام إلى برشلونة، بعد أن دخلت المفاوضات مع الأهلي مراحلها النهائية، في ظل تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين.

تفاصيل انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

ووفقًا لمصادر لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الأهلي يقترب من الموافقة على العرض المُحسَّن الذي تقدم به النادي الكتالوني، والذي يتضمن إعارة اللاعب لمدة 6 أشهر حتى يونيو، مع خيار شراء مقابل 1.5 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات وحوافز تصل قيمتها إلى 3.5 مليون يورو، إلى جانب نسبة 15٪ من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب.

ويُنتظر أن تُحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال الاتفاق النهائي على التفاصيل التعاقدية، ليخطو حمزة عبدالكريم خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية بالانتقال إلى أحد أكبر الأندية الأوروبية، في صفقة تعكس ثقة برشلونة في إمكاناته الفنية، كما تمثل مكسبًا ماليًا واستثماريًا للنادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر.

