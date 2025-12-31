توروب يبلغ إدارة الأهلي بأول الراحلين، وهذا اللاعب على رأس القائمة

18 حجم الخط

أبلغ ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف على فريق الكرة، بأول اللاعبين الراحلين عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، أول الراحلين عن المارد الأحمر في يناير المقبل،خاصه بعد أزمته الأخيرة مع توروب.

وكان أفشة اعترض بشكل غير لائق على جلوسه احتياطيا في إحدى المباريات، الأمر الذي جعل توروب لايرغب في منحه أي فرصة في المباريات أو الحديث معه في التدريب.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي أن هناك احتمالية كبيرة من دخول أفشة في صفقة تبادلية للاهلي مع أحد الأندية.

فيما يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط.

