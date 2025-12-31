الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يبلغ إدارة الأهلي بأول الراحلين، وهذا اللاعب على رأس القائمة

ييس توروب،فيتو
ييس توروب،فيتو
18 حجم الخط

 أبلغ ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف على فريق الكرة، بأول اللاعبين الراحلين عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، أول الراحلين عن المارد الأحمر في يناير المقبل،خاصه بعد أزمته الأخيرة مع توروب.

وكان أفشة  اعترض بشكل غير لائق على جلوسه احتياطيا في إحدى المباريات، الأمر الذي جعل توروب لايرغب في منحه أي فرصة في المباريات أو الحديث معه في التدريب.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي أن هناك احتمالية كبيرة من دخول أفشة في صفقة تبادلية للاهلي مع أحد الأندية.

فيما يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر،   يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام،  ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

 يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الراحلين عن الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر فريق فاركو كأس عاصمة مصر محمد مجدي أفشة موعد مباراة الاهلي القادمة

مواد متعلقة

توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة 4 أيام من التدريبات الجماعية

موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

ظروف قهرية، سر غياب مدرب تشيلسي عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه

النادي كبير عليهم، جمال حمزة يهاجم مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد

اتحاد الكرة يهاجم جبريل الرجوب بعد تصريحاته ضد أمين عمر

الزمالك ينهي اتفاقه مع طارق مصطفى لقيادة الفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف

اسم كبير في المجال، اتحاد الكرة يحدد هوية المدير الفني الجديد للجبلاية للاتحاد

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

ضبط 79 سلاحا ناريا و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي لتحسين خدمة العملاء

المتحف المصري بالتحرير يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للتذاكر بداية من الغد

هدايا رأس السنة 2026، بابا نويل وبلالين الاسكاى تريندات (فيديو وصور)

في محطة مترو تاريخية، عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية غدا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads