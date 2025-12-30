الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأقرب بنين، منتخب مصر يواجه ثالث المجموعة الرابعة بدور الـ16 بأمم إفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

تأكد خوض منتخب مصر مباراته في دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا مع ثالث المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

ويحتل منتخب بنين المركز الثالث في المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا 2025، ولكن يجمعه بعد قليل مباراة الجولة الأخيرة أمام السنغال، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل أو فوز السنغال، فإن بنين سيحتل المركز الثالث، وسيواجه مصر رسميا في النهائي

أما في حال فوز بنين على السنغال فسيرتفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتصدر المجموعة الرابعة، ووقتها سيبتعد عن مواجهة الفراعنة، ويصبح وقتها منافس منتخب مصر أحد منتخبي السنغال أو الكونغو الديمقراطية  

فيما تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه جنوب افريقيا وصيفا بـ 6 نقاط. 

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، على أن يتحدد الطرف الآخر خلال الساعات القادمة.

ويواجه الفراعنة أحد أفضل ثوالث الفرق المتأهلة من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

مصر وأنجولا، فيتو
مصر وأنجولا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأخيرة

بهذه النتائج السابقة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة

وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب جنوب إفريقيا ب6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2 

ترتيب مجموعة مصر، فيتو
ترتيب مجموعة مصر، فيتو

ويحل منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، ثم تعادله في الجولة الثانية مع زيمبابوي بهدف لكل منهما، ثم تعادل مع منتخب مصر في الجولة الأخيرة 

ويحل منتخب زيمبابوي المركز الأخير، بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الأولى، والتعادل في الثانية مع أنجولا 1-1، والخسارة من جنوب إفريقيا 3-2 في الجولة الأخيرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بنين أمم أفريقيا 2025 موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16

مواد متعلقة

تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بدور الـ16 في أمم أفريقيا

فاروق جعفر: تغييرات حسام حسن أمام أنجولا جريئة والقلق الحقيقي عند مواجهة هذين المنتخبين

نجم منتخب مصر: قادرون على حصد لقب أمم أفريقيا وأهدرنا فرصًا سهلة أمام أنجولا

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

من بينها مصر، المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

رسميا، تونس تواجه مالي في دور الـ16 من أمم أفريقيا

المغرب يواجه تنزانيا في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

تونس تتعادل مع تنزانيا بهدف ويتأهلان لدور الـ16 بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى مزدجر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة القمر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads