كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة كوت ديفوار أمام الجابون والقناة الناقلة

كأس أمم أفريقيا 2025، يحتضن ملعب "ستاد مراكش" مباراة منتخبي كوت ديفوار والجابون، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة السادسة لأمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في كأس الأمم الإفريقية



تنطلق مباراة كوت ديفوار والجابون في كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة كوت ديفوار والجابون



تذاع مباراة كوت ديفوار ضد الجابون في كأس الأمم الإفريقية عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.

وكان منتخب كوت ديفوار استهل حملة الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا بفوز ثمين على موزمبيق بهدف دون رد وتعادل مثير مع أسود الكاميرون فى ثانى مواجهاته.



وأشعلت نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار الصراع على تحديد هوية الفريق المتأهل بالصدارة إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة بسبب فارق النقطة الواحدة بين الفريقين ومنتخب موزمبيق الذى حقق انتصارًا قويًا على حساب الجابون بنفس المجموعة.

موقف المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025

ويتواجد منتخب كوت ديفوار فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.



بينما يحل منتخب الكاميرون فى المركز الثانى بنفس الرصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.



وحجز منتخب موزمبيق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة وخسارة مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقى مثلهم.



ويحل منتخب الجابون بقيادة نجمه أوباميانج فى ذيل ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة فى المباراتين وتسجيل هدفين وتلقى 4 أهداف.

ويسعي منتخب ساحل العاج بقيادة إيمرس فاى فى إنهاء لقاء اليوم مبكرًا لحجز مقعد أول المجموعة السادسة فيما يرغب منتخب الجابون بقيادة المدير الفنى تييرى مويوما فى الخروج بنتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه لأن الجابون ليس لديه ما سيخسره بعد تأكد خروجه من البطولة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في أمم أفريقيا من المجموعات الست بالدور الأول إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

