الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة كوت ديفوار أمام الجابون والقناة الناقلة

مباريات كوت ديفوار
مباريات كوت ديفوار
18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، يحتضن ملعب "ستاد مراكش" مباراة منتخبي كوت ديفوار والجابون، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة السادسة لأمم إفريقيا 2025.

 

موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في كأس الأمم الإفريقية


تنطلق مباراة كوت ديفوار والجابون في كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة كوت ديفوار والجابون 


تذاع مباراة كوت ديفوار ضد الجابون في كأس الأمم الإفريقية عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.

 

وكان منتخب كوت ديفوار استهل حملة الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا بفوز ثمين على موزمبيق بهدف دون رد وتعادل مثير مع أسود الكاميرون فى ثانى مواجهاته.


وأشعلت نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار الصراع على تحديد هوية الفريق المتأهل بالصدارة إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة بسبب فارق النقطة الواحدة بين الفريقين ومنتخب موزمبيق الذى حقق انتصارًا قويًا على حساب الجابون بنفس المجموعة.

موقف المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025

ويتواجد منتخب كوت ديفوار فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.


بينما يحل منتخب الكاميرون فى المركز الثانى بنفس الرصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.


وحجز منتخب موزمبيق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة وخسارة مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقى مثلهم.


ويحل منتخب الجابون بقيادة نجمه أوباميانج فى ذيل ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة فى المباراتين وتسجيل هدفين وتلقى 4 أهداف. 

 

 

ويسعي منتخب ساحل العاج بقيادة إيمرس فاى فى إنهاء لقاء اليوم مبكرًا  لحجز مقعد أول المجموعة السادسة فيما يرغب منتخب الجابون بقيادة المدير الفنى تييرى مويوما فى الخروج بنتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه لأن الجابون ليس لديه ما سيخسره بعد تأكد خروجه من البطولة.

 

 ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في أمم أفريقيا من المجموعات الست بالدور الأول إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوت ديفوار الجابون كوت ديفوار والجابون أمم أفريقيا 2025 كاس الأمم الإفريقية مباراة كوت ديفوار والجابون مباراة كوت ديفوار أمام الجابون كوت ديفوار أمام الجابون كوت ديفوار ضد الجابون مباراة كوت ديفوار ضد الجابون

مواد متعلقة

أمم أفريقيا 2025، ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء دور المجموعات

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

مدرب جنوب أفريقيا: فزت على مصر مع الكاميرون عام 2017 واليوم نسعى للفوز مجددا

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

المتحف المصري بالتحرير يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للتذاكر بداية من الغد

المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي لتحسين خدمة العملاء

ضبط 79 سلاحا ناريا و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

هدايا رأس السنة 2026، بابا نويل وبلالين الاسكاى تريندات (فيديو وصور)

في محطة مترو تاريخية، عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية غدا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads