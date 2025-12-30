نيجيريا تختتم دور مجموعات أمم أفريقيا بالعلامة الكاملة بالفوز على أوغندا 3-1

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، فاز منتخب نيجيريا على منتخب أوغندا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

سجل هدف منتخب نيجيريا الأول أونياتشو في الدقيقة 19 ثم سجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق رافائيل أونيديكا ورافائيل أونيديكا.

تشكيل نيجيريا ضد أوغندا

وشهد تشكيل نيجيريا عدة تغييرات عن المباريات السابقة بعدما ضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا

نيجيريا - 9 نقاط

تونس - 4 نقاط

تنزانيا - نقطتين

أوغندا - نقطة

مشوار نيجيريا وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية

وكان منتخب نيجيريا حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز في الجولة الثانية على المنتخب التونسي بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلى جانب آخر، خسر منتخب أوغندا مباراته الأولى أمام منتخب تونس بنتيجة (1-2)، قبل التعادل في الجولة الثانية أمام منتخب تنزانيا بهدف لكل منهما.

حصيلة أهداف أمم أفريقيا بعد الجولة الثانية

وشهدت الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2025 إحراز 24 هدفا مقارنة بالجولة الأولي التي شهدت إحراز 29 هدفا.

وشهدت بطولة الأمم الأفريقية تسجيل عدد 53 هدفا قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

