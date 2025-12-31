الأهلي يحدد عرضه الأخير لتجديد عقد أليو ديانج

18 حجم الخط

قرر مسؤولو النادي الأهلي، حسم الاتفاق النهائي بشأن تجديد عقد اليو ديانج لاعب الفريق، والذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، فور انتهاء مشواره مع منتخب مالي بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب حاليا.

وأكد مصدر في الأهلى أن ديانج مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم في حالة رفض العرض المالي الأخير المقدم من مسئولي القلعة الحمراء.

وعرضت إدارة الأهلي تجديد عقد ديانج مقابل مليون و250 ألف دولار، في المقابل أبلغ اللاعب عبر وكيله النادي بأنه يرغب في التجديد مقابل مليون و800 ألف دولار مثلما كان معروض عليه من أحد الأندية الخليجية.

فيما يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط.

