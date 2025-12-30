السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، فاز منتخب السنغال على بنين بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

سجل عبد الله سيك الهدف الأول لصالح منتخب السنغال من ضربة رأس في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني سجل عبد الله ديالو ثاني الأهداف ليحسم اللقاء لصالحه.

بينما سجل الهدف الثالث ندياي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.

وتأهل السنغال في المركز الأول من المجموعة الرابعة بينما تأهلت بنين ضمن أفضل ثوالث.



ترتيب السنغال وبنين في أمم أفريقيا 2025

وتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب الكونغو الديمقراطية بالرصيد نفسه لكن يتفوق أسود التيرانجا بفارق الأهداف، ثم منتخب بنين برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب دون رصيد من النقاط.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة كلًا من: مصر، نيجيريا، الجزائر، جنوب أفريقيا، المغرب، السودان، السنغال، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، الكاميرون، مالي، بنين، بوركينا فاسو، موزمبيق، تونس، وتنزانيا.

وشهد دور المجموعات منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، حيث قدمت العديد من الفرق مستويات مميزة أسهمت في تأهلها إلى دور الـ16، الذي يُتوقع أن يشهد مواجهات قوية ومفتوحة في ظل تقارب المستويات وارتفاع سقف الطموحات.

